Slováci cestujú najviac autom. Na to, aby sa mohli presunúť z jedného miesta na druhé, využívajú až v troch štvrtinách prípadov osobný automobil. Autobusy a trolejbusy sú zastúpené podielom takmer 16 %. Slovákmi nacestované kilometre vlakom tvoria z celkovej pozemnej dopravy iba približne desatinu. Vyplynulo to z údajov Eurostatu za rok 2017, na ktoré v rámci Európskeho týždňa mobility upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

V rámci Európskej únie je pritom Slovensko krajinou s tretím najnižším podielom cestovania autom v rámci pozemnej dopravy. V menšej miere za volant sadajú už iba obyvatelia Česka a Maďarska. Naopak, najvyšší podiel evidujú v Litve a v Portugalsku. Autobusy a trolejbusy najčastejšie využívajú obyvatelia susedného Maďarska. Druhý najvyšší podiel evidujú na Malte, ďalej nasledujú Česká republika a Estónsko. Cestovanie vlakom zase v rámci únie dominuje v Rakúsku, v Holandsku a vo Francúzsku.

Za posledné štvrťstoročie sa situácia na Slovensku rapídne zmenila, a to hlavne na cestách. Kým v súčasnosti dominujú na cestách hlavne autá, pred 25 rokmi to tak nebolo. "V roku 1993 totiž podiel osobo-kilometrov najazdených osobnými automobilmi predstavoval na Slovensku iba 46,5 %. Autobusmi tak ľudia cestovali v oveľa väčšej miere ako teraz a to s podielom 41,4 % na celkovej pozemnej doprave. Podiel vlakov sa pred štvrťstoročím nachádzal na úrovni 12 %," uviedla Sadovská.

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v tretí septembrový týždeň a má za cieľ motivovať ľudí k využívaniu udržateľnejších a ekologickejších spôsobov dopravy. Tými sú napríklad verejná hromadná doprava, chôdza či cyklistika. Individuálna automobilová doprava je totiž v rámci pozemnej dopravy významným prispievateľom emisií, a teda z ekologického pohľadu jedným z najhorších spôsobov dopravy. V porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami je železničná doprava z dôvodu nižšej spotreby energie i nižších emisií najšetrnejšia k životnému prostrediu.

