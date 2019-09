Štvrtina firiem z USA uviedla, že presunula investície plánované v Číne do iných regiónov

dnes 12:46 -

Časť amerických firiem urýchľuje svoj odchod z Číny, keďže rastúce clá naďalej poškodzujú ich podnikanie. Vyplýva to z prieskumu Americkej obchodnej komory. Viac ako štvrtina respondentov (26,5 %) uviedla, že v uplynulom roku investície pôvodne naplánované v Číne presmerovali do iných regiónov. Oproti predošlému roku je to rast o 6,9 percentuálneho bodu. Najviac svojich investícií presmerovali firmy vyrábajúce hardvér, softvér a poskytujúce služby. Informoval o tom portál cnbc. com.

Za najdôležitejší výsledok rokovaní o obchode by vyše 40 percent oslovených amerických firiem považovalo väčší prístup k podnikaniu na čínskom trhu. Na druhé miesto sa dostalo zlepšenie ochrany duševného vlastníctva, čo za najdôležitejšie označilo viac ako 28 percent firiem. Tretím najviac želaným výsledkom vyjednávaní o obchode by bolo zvýšenie nákupov amerických tovarov, čo uviedlo 14,3 percenta respondentov.

