Tesco na Slovensku prechádza zmenami, chce sa sústrediť najmä na predaj potravín

dnes 12:01 -

Podnikanie najväčšieho obchodného reťazca na Slovensku, spoločnosti Tesco Stores SR, prechádza zmenami. A práve tie podľa firmy stoja aj za vlaňajším poklesom tržieb, zisku, či poklesu počtu zamestnancov. „Účtovná závierka za minulý finančný rok odzrkadľuje plánované zmeny v prevádzkovaní nášho biznisu. V súlade s našou dlhodobou stratégiou sa snažíme naše podnikanie zjednodušovať a sústrediť sa najmä na predaj potravín,“ uviedla v reakcii na zverejnené dáta z účtovnej závierky pre agentúru SITA spoločnosť Tesco Stores SR.

Podľa zverejnených údajov pritom v uplynulom finančnom roku, ktorý skončil 28. februára 2019, celkové tržby spoločnosti Tesco Stores SR z predaja tovarov a služieb dosiahli 1,433 mld. eur, čo znamenalo 1,2-percentný medziročný pokles. Čistý zisk firmy sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom prepadol o takmer 47 % na 49,8 mil. eur. Firma v uplynulom finančnom roku pokračovala aj vo výraznom znižovaní počtu svojich zamestnancov. Kým ku koncu februára 2018 vo firme evidovali 9 207 zamestnancov, o rok neskôr to bolo 8 512 ľudí. Ešte koncom februára 2017 pritom spoločnosť zamestnávala vyše 10 tisíc ľudí.

Firma si pritom v uplynulom finančnom roku pomohla aj odpredajom obchodného domu v centre Bratislavy na Kamennom námestí, ktorého účtovná hodnota podľa zverejnených výkazov predstavovala 16,8 mil. eur. Okrem toho predala aj lekáreň v Trenčíne, rok predtým aj obchodné domy v Nitre, Košiciach a v Prešove. Celkovo vykázala zisk z dividend a predaja podielov v týchto dcérskych spoločnostiach v uplynulom finančnom roku v objeme cez 31 mil. eur, rok predtým vyše 8 mil. eur.

Aktuálne sa maloobchodný predajca zameral na modernizáciu siete obchodov a distribučných centier a zlepšovania ponuky pre zákazníkov. Firma pritom spomína napríklad investície do nového nákupného centra Galéria v bratislavskej Petržalke, modernizácie obchodov či rozširovania služieb Tesco Online nákupov do nových lokalít. Spoločnosť pripomína, že aj napriek realizovaným zmenám patrí dlhodobo medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine, pričom v tomto roku investovala do miezd svojich zamestnancov 13 mil. eur.

Tesco Stores SR, a.s. aktuálne uvádza, že na Slovensku prevádzkuje 150 obchodov rôznych formátov, od hypermarketov, cez supermarkety až po menšie obchody. Prevádzkuje tiež tri distribučné centrá, a to v Gáni, Beckove a Prešove, a taktiež sieť čerpacích staníc. V spolupráci s O2 poskytuje aj služby virtuálneho telefónneho operátora Tesco Mobile a v spolupráci s firmou Home Credit poskytuje Tesco finančné služby.

Spoločnosť Tesco na slovenský trh vstúpila v roku 1996. Tesco Stores SR je súčasťou britskej skupiny Tesco.