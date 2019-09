UPTERDAM – Upgradujte svoj biznis

dnes 9:00 -

Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí sa rozhodli využiť túto oblasť pre svoj vlastný biznis alebo v hlave vám len víria plány na to, ako sa v nej uplatniť, práve pre vás prichádza UPTERDAM. Prvé e-commerce mesto na svete!



UPTERDAM vyrastie 8. októbra 2019 v bratislavskej Starej tržnici ako samostatné mesto, rozčlenené na mestské štvrte, nad ktorými bude držať žezlo Matej „Sajfa“ Cifra. Čaká na vás deň nabitý informáciami, cennými radami a novými kontaktmi s ľuďmi, ktorí naskočili na rovnakú vlnu. Získajte aj vy občianstvo tohto nového mesta a využite všetky jeho výhody!

Centrum mesta bude tvoriť hlavný stage, kde si budete môcť vypočuť odborné prednášky od profesionálov zo sveta online marketingu a obchodu. Zaujmú vás slová ako expanzia, leadership, marketing, elektronické obchodovanie, či nové technológie? Do ich zákutí vás dostanú profesionáli vo svojich prednáškach – Soňa Krajčíková, Michal Pastier, Ali Fenwick, Jorij Abraham, Lukáš Hanžl, či Peter Irikovský. Večer sa môžete tešiť na exkluzívnu prednášku od spíkra zo spoločnosti Google.





Súčasťou UPTERDAM-u je aj EXPO štvrť, kde sa sústredia desiatky vystavovateľov, ktorý vám okrem cenných rád ukážu aj to, kam online svet napreduje. Aby nových kontaktov nebolo málo v UP štvrti sa sústredia profesionáli z asociácií e-shopov z CEE regiónu, s ktorými budete mať možnosť riešiť celý deň svoje plány úplne zdarma. A ak máte pocit, že sa k nimi „nedostanete“, jednoducho si budete môcť dohodnúť s nimi stretnutie cez appku Swapcard. Získajte aj vy nové biznis kontakty!

Celodenný program bude ako vír informácií a odborných debát, no pripravili sme pre vás aj možnosti oddychu v podobe coffe breakov, výborného jedla a skvelej CHILL – OUT štvrti. Pre dobrodružnejšie povahy sme pripravili možnosť vyskúšať si up! city. Tento projekt zameraný na technológie a mobilitu vám umožní spoznať kultúru, históriu, či voľný čas v hlavnom meste vo Volkswagen e – up!, alebo z výšky elektrického bicykla.

Všetko to zavŕšime parádnou Upterparty pod taktoukou DJ – a Milana Lieskovského s výnimočným drinkom, vytvoreným len na túto príležitosť.

UPTERDAM je prvé e – commerce mesto na svete, a tak ako online svet aj ono dokáže prepojiť rôznorodosť ľudí snahou o dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je poznanie možností podnikania na internete.