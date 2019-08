Výhľad nemeckej ekonomiky je „mimoriadne neistý“, podľa šéfa Bundesbanky však nie je dôvod na paniku

dnes 14:16 -

BERLÍN 25. augusta (SITA, AP) — Výhľad nemeckej ekonomiky je po dlhom období expanzie spojenej s rekordne vysokou nezamestnanosťou aktuálne „mimoriadne neistý“, dôvody na paniku však nie sú. Vyhlásil to guvernér nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann. Najväčšia európska ekonomika sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zmenšila o 0,1 % a centrálna banka tento týždeň pripustila, že mohla „mierne klesnúť“ aj počas leta. To by znamenalo, že Nemecko sa v treťom kvartáli ocitne v recesii, ktorú ekonómovia zvyčajne definujú ako dva za sebou nasledujúce štvrťroky poklesu hospodárskej aktivity.

Výhľad hospodárstva zatieňujú politické faktory, akými sú blížiaci sa odchod Veľkej Británie z Európskej únie a spory v medzinárodnom obchode, povedal šéf Bundesbanky pre nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Správnou odpoveďou však nemôže byť pesimizmus ani prijímanie samoúčelných opatrení.