Dopyt po 30-ročných nemeckých dlhopisoch s nulovým kupónom bol slabý

Nemecko ako prvá krajina prvýkrát v histórii predala 30-ročné dlhopisy s nulovým úročením. Dopyt po nich bol však slabý, čo signalizuje, že globálne posilňovanie dlhopisov sa zrejme končí.

Aukcia 30-ročných dlhopisov nemeckej vlády s nulovým kupónom v celkovom objeme 2 miliardy eur sa konala v stredu. Emisia však narazila na slabý záujem. To signalizuje, že negatívne výnosy na európskych vládnych dlhopisoch zrejme konečne začínajú negatívne ovplyvňovať dopyt.

Z ponúkaného cieľového objemu 2 miliardy eur sa Berlínu podarilo predať dlhopisy v hodnote 824 miliónov eur. Priemerný výnos na aukcii dosiahol -0,11 %. Globálne prudké posilňovanie štátnych dlhopisov sa zrejme končí, keďže v negatívnom pásme sa nachádzajú výnosy dlhopisov v celkovej hodnote vyše 16 biliónov USD (14,45 bilióna eur).

"To signalizuje, že je malý záujem o 30-ročné dlhopisy s negatívnymi výnosmi," uviedol stratég BNP Paribas Marco Meijer. Nepočíta však s výraznejším zvýšením výnosov európskych dlhopisov.

Aktuálne sa celá výnosová krivka na nemeckých dlhopisoch nachádza pod nulou. To je prvý veľký dlhopisový trh, ktorý sa dostal do takejto situácie. Znamená to, že nemecká vláda nemusí zaplatiť žiadne úroky za peniaze, ktoré si požičiava na ľubovoľne dlho až do 30 rokov. To je odrazom slabých inflačných a rastových očakávaní pre budúce roky. S tým tiež súvisí, že vo všeobecnosti sa počíta s tým, že Európska centrálna banka (ECB) prijme ďalšie stimuly.

Výnosy 30-ročných nemeckých vládnych dlhopisov na sekundárnom trhu v stredu stúpli o 3 bázické body na -0,12 % a výnosy 10-ročných dlhopisov o 2 bázické body na -0,67 %.