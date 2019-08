Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 je potrebné aktualizovať

dnes 14:31 -

Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) v znení zmien a doplnkov z roku 2011 je potrebné aktualizovať v častiach Osídlenie a sídelná štruktúra a Doprava. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) má zmeny a doplnky v koncepcii obstarať do 31. decembra 2021. Vyplýva to z materiálu Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. Dokument predložil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Aktualizácia KURS by mala stáť 170 tis. eur, z toho v roku 2020 vo výške 95 tis. eur a v roku 2021 v objeme 75 tis. eur.

KURS je územnoplánovací dokument, ktorý schvaľuje vláda, spracúva sa pre celé územie SR a obstaráva ho podľa stavebného zákona ministerstvo dopravy a výstavby. To neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak sa zmenia predpoklady, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

"Potreba obstarať zmeny a doplnky č. 2 KURS 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 tiež vyplýva z doterajšieho vývoja a trendov územného rozvoja SR, v nadväznosti na rozvoj sídelnej štruktúry a na vzťahy medzi jednotlivými sídlami," uviedol rezort dopravy a výstavby. "Zároveň je potrebné zapracovať aktuálne témy a podnety z medzinárodných a európskych dokumentov, ako sú Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, pripravovaná Územná agenda EÚ post 2020, či už schválená Nová urbánna agenda OSN a Urbánna agenda EÚ," dodalo ministerstvo. Pri aktualizácii koncepcie budú tiež zohľadnené námety a podnety jednotlivých rezortov z ich odbornej pôsobnosti.