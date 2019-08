BayWa sa čoraz viac sústreďuje na predaj ekologických energetických zariadení

dnes 17:16 -

Pre BayWu, najväčší nemecký koncern v agrárnom sektore, je podnikanie v oblasti veternej a slnečnej energie čoraz významnejšie. V tomto roku chce firma predaj zariadení na výrobu elektrickej energie z ekologických zdrojov výrazne zvýšiť. Vo štvrtok (8. 8.) to uviedol predseda správnej rady BayWy Klaus Lutz.

Vlani spoločnosť predala veterné turbíny a slnečné kolektory s celkovým výkonom 450 megawattov. Tento rok by ich chcela predať s výkonom 660 megawattov. Firma ich dodáva najmä do Spojených štátov a záujemcom v Európe. Vyváža ich však aj do Austrálie a Malajzie.

BayWa v tomto roku podľa Lutza „očakáva významný rast svojho predaja.“ Dodal, že predaj energetických zariadení sa časom stane hnacou silou firmy. Aby BayWa mohla napredovať, v rámci zvýšenia svojho kapitálu hľadá investora, ktorý by v nej kúpil podiely aspoň za 500 miliónov eur.

Záujemcov je dosť, ale proces s príchodom nového investora sa môže predĺžiť až do budúceho roka. „Nezameriavame sa za každú cenu na to, že partnera môžeme nájsť už v tomto roku," povedal Lutz.

Medzi investormi sa nachádza fond infraštruktúry. BayWa nestavia nijaké veterné zariadenia či solárne elektrárne. Iba ich projektuje, vyrába a predáva.

Obchod s agrárnymi komoditami stráca pre BayWu význam, ale jeho podiel na príjmoch spoločnosti zostáva ešte stále významný. Jej výnosy v prvom polroku vzrástli z minuloročných 8,3 na 8,4 miliardy eur. Podiel predaja ekologických zariadení dosiahol len 700 miliónov eur, ale zaznamenal výrazný prírastok.