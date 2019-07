Protimonopolný úrad SR by mal vymáhať od Doprastavu aspoň časť pokuty za kartel

dnes 15:46 -

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) by mal vymáhať od spoločnosti Doprastav, a. s., splatenie aspoň časti pokuty za jej účasť v karteli stavbárov v tendri na výstavbu diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce v roku 2004. Umožniť by to malo nedávne rozhodnutie bratislavského súdu na základe incidenčnej žaloby podanej úradom. Reštrukturalizačný správca Doprastavu pôvodne prihlásenú pohľadávku úradu poprel.

"Okresný súd Bratislava I v máji 2019 vydal rozsudok v prospech úradu, resp. Slovenskej republiky tak, že pohľadávka sa považuje za zistenú v celom rozsahu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Zo súdu zatiaľ nemali potvrdené, či je rozsudok právoplatný. "Po nadobudnutí právoplatnosti sa podľa schváleného reštrukturalizačného plánu má plniť vo výške 30,70 percenta z pôvodnej výšky pohľadávky," poznamenala Oľšavská. PMÚ udelil Doprastavu v roku 2006 za účasť na dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž pokutu v objeme 6,566 mil. eur.

Protimonopolný úrad vtedy uložil rekordnú pokutu za kartel v celkovom objeme takmer 45 mil. eur šiestim stavebným spoločnostiam, okrem Doprastavu aj firmám Skanska DS, a. s., Inžinierske stavby, a. s., Betamont, s. r. o., Mota-Engil Engenharia e Construçao, SA (Mota-Engil) a Strabag, a. s. Súdy neskôr potvrdili rozhodnutie úradu. Pokutu uhradili len tri spoločnosti, a to v roku 2014 - Skanska DS 8,979 mil. eur, Inžinierske stavby 3,025 mil. eur a Betamont 131,15 tis. eur. Pohľadávku voči spoločnostiam Mota-Engil vo výške 13,881 mil. eur a Strabag vo výške 12,206 mil. eur úrad postúpil na Slovenskú konsolidačnú na základe zákona o pohľadávkach štátu z roku 2014.

"Spoločnosť Doprastav predmetnú pohľadávku protimonopolného úradu uhrádza v súlade s legislatívou platnou v SR a reštrukturalizačným plánom, potvrdeným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29. 12. 2014," uviedol pre agentúru SITA hovorca Doprastavu Ján Brodenec. "K uvedenej téme sa naša spoločnosť prostredníctvom médií nebude v súčasnosti vyjadrovať," odpovedala hovorkyňa Strabagu Eva Novotná na otázku, prečo spoločnosť nezaplatila pokutu, keď rozhodnutie úradu potvrdili súdy.

Národná diaľničná spoločnosť považuje tento prípad z roku 2004 za vyriešený. "NDS neprináleží vyjadrovať sa k týmto záležitostiam a nedisponuje ani žiadnymi relevantnými informáciami," vyhlásila pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová v súvislosti s auditom Európskej komisie. Na základe zistení môže Slovensku hroziť, že bude musieť vrátiť európske peniaze použité na výstavbu diaľnic s účastníkmi kartelu. "NDS vždy postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a každé podozrenie na kartelové správanie uchádzačov oznamuje protimonopolnému úradu," dodala Michalová.

Najlepšou prevenciou proti dohodám obmedzujúcich súťaž je podľa PMÚ všeobecné povedomie o dôsledkoch protisúťažného správania a dôsledné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže. "Preventívny charakter majú aj rozhodnutia orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, vrátane Protimonopolného úradu SR, a v rámci nich udeľované sankcie. Ich cieľom je nielen potrestať účastníkov takejto dohody za preukázaný delikt, ale aj odradiť účastníkov dohody, ako aj ostatných podnikateľov od takého konania v budúcnosti, ktoré by bolo v rozpore so súťažným právom," upozornila Oľšavská.