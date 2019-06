Huawei pre americké sankcie nezačne výrobu nového laptopu

dnes 12:31 -

Čínsky technologický gigant Huawei zrušil uvedenie nového laptopu v dôsledku toho, že fakticky nemôže obchodovať s americkými dodávateľmi. Nový Matebook je prvý produkt, ktorého uvedenie spoločnosť zrušila, pretože sa dostala na čierny zoznam firiem s obmedzeným prístupom k americkým technológiám. Informoval o tom portál cnbc.com.

Richard Yu, generálny riaditeľ divízie spotrebných tovarov firmy Huawei, pre televíziu CNBC povedal, že spoločnosť plánovala uviesť nový produkt v rámci série laptopu Matebook, ale odložila to na neurčito. "Nemôžeme dodávať tento osobný počítač," konštatoval Yu. Dodal, že situácia je "poľutovaniahodná". Na otázku, či by laptop mohol byť uvedený neskôr, Yu odpovedal, že to závisí od toho, ako dlho bude firma na čiernom zozname. Pripustil, že ak Huawei bude na čiernom zozname dlhý čas, nebude možné výrobu laptopu začať.

https://www.cnbc.com/2019/06/12/huawei-scraps-laptop-launch-because-of-us-blacklisting.html