SVP zníži prietok v Gabčíkove, pomôže to vytiahnutiu vraku lode (2)

dnes 11:46 -

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zníži v sobotu 8. júna od 1.00 do 5.00 h prietok na Vodnom diele Gabčíkovo. Maďarskí vodohospodári ho požiadali o zníženie pre to, aby mohli pokračovať v prácach po nehode výletnej lode v Budapešti. TASR o tom v piatok informoval hovorca vodohospodárov Marián Bocák.

"Po tomto obmedzení hladina Dunaja v Budapešti približne o 12 hodín na to klesne na takú úroveň, aby mohol plávajúci žeriav vyťahovať vrak lode," dodal.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), pod ktorého rezort patrí SVP, ponúkol pomoc pri odstraňovaní vraku v podobe plávajúceho žeriavu Slavín, informoval hovorca.

Riaditeľstvo maďarského vodohospodárskeho podniku OVF vo štvrtok (6. 6.) požiadalo slovenskú partnerskú organizáciu, aby čiastočným znížením prietoku Dunaja napomohla urýchleniu poklesu jeho hladiny. Pomohlo by to vyzdvihnutiu vyhliadkovej lode Hableány, ktorá sa potopila 29. mája po zrážke s vyhliadkovou loďou v Budapešti, uviedla agentúra MTI. V komerčnej televízii TV2 zaznelo, že vrak vyzdvihnú najskôr v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok ráno. Potápači pri Margitinom moste začali stabilizovať vrak lode a čoskoro by ho mali upevniť na laná potrebné na jeho vyzdvihnutie. Snahou tímu záchranárov je, aby sa potopené plavidlo podarilo vyzdvihnúť bez prelomenia jeho trupu.