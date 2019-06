Rusko ubezpečilo SR, že dodávky plynu nebudú po Novom roku ohrozené

dnes 16:16 -

Projekt Nord Stream 2 môže úplne zmeniť toky plynu, ktoré smerujú z Ruskej federácie do Európy, a je úplne prirodzené, že to môže mať zásadný dosah na tranzitnú infraštruktúru, ktorá vedie cez SR. Na druhej strane, hľadáme možnosti, ako by slovenská tranzitná infraštruktúra mohla byť zapojená do tranzitu plynu aj v prípade spustenia projektu Nord Stream 2. Na spoločnej tlačovej konferencii s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom to v stredu uviedol premiér Peter Pellegrini v súvislosti s obavami Slovenska z projektu Nord Stream 2. Ruská strana počas rokovania ubezpečila SR, že dodávky plynu nebudú po 1. januári 2020 ohrozené.

"Zároveň Slovenská republika hľadá možnosti, ako by naša tranzitná infraštruktúra mohla byť zapojená aj do dodávok plynu, ktoré budú v budúcnosti prúdiť na naše územie z Turkish Stream. Pokiaľ by sa Slovensku podarilo nájsť možnosti spolupráce aj pri jednom, aj pri druhom projekte, významne by to zmiernilo veľké ekonomické dosahy, ktoré by SR utŕžila v prípade, že by došlo k úplnému obídeniu Slovenska pri dodávkach plynu," zdôraznil Pellegrini. Pre Slovensko to má zásadné ekonomické dôvody.

Medvedev povedal, že rozumie Slovensku, čo sa týka otázky straty tranzitných príjmov. "Veľakrát sme hovorili o tom, že musíme nájsť vzájomne výhodné body, čo sa týka zapojenia Slovenska do Nord Stream 2 a Tureckého prúdu," vyhlásil Medvedev v súvislosti s riešením situácie.

Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga má pocit, že ruskí partneri sú pripravení hľadať konštruktívne riešenia v otázke momentálnej neexistencie novej dohody o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, pričom tá súčasná zanikne ku koncu roka. Nie je preto vylúčené, že od januára 2020 prestane cez Ukrajinu prúdiť plyn z Ruska. "Spor alebo otvorené otázky nie sú medzi EÚ a Slovenskom a Ruskou federáciou, ale tie otvorené otázky sú medzi Ruskom a Ukrajinou. Zároveň som vám naznačoval, že na Ukrajine budú parlamentné voľby, a keď vzíde vláda po ukrajinských voľbách z týchto volieb taká, ktorá bude mať konštruktívny prístup k rokovaniam s Rusmi, a mám pocit, že Rusi majú ekonomické záujmy v tomto zmysle veľmi jasné, tak si myslím, že tie dodávky cez Ukrajinu nebudú ohrozené," konštatoval Žiga.

Zároveň zdôraznil, že ruská strana ubezpečila tú slovenskú, že občania SR a ani slovenský priemysel po 1. januári 2020 nebudú ohrození, čo sa týka dodávok plynu.

Jeden z možných scenárov napríklad počíta s možnosťou vybudovania plynovodu z juhu ako rozšírenie projektu Turkish Stream cez Srbsko a Bulharsko. Táto trasa by zásobovala aj Maďarsko a následne cez plynové prepojenie aj Slovensko.

V súčasnosti sa dodáva ruský plyn do Európy najmä cez Ukrajinu, Bielorusko, Poľsko a Slovensko plynovodmi Jamal a Bratstvo a aj prostredníctvom plynovodu Nord Stream (Severný prúd) pod Baltským morom. Práve z dôvodu rastúcej spotreby zemného plynu v Nemecku sa od roku 2015 realizuje výstavba Nord Stream 2 (Severný prúd 2), prostredníctvom ktorého sa má zdvojnásobiť kapacita podmorských plynovodov.

Výstavba vyvolala vlnu nevôle zo strany Ukrajiny či Poľska, ktoré plynovod obchádza, v dôsledku čoho by prišli o zisky z tranzitu. Tranzit plynu cez územie Slovenska z Ruska prostredníctvom spoločnosti Eustream dosahuje obrat približne 700 miliónov eur ročne. Dividendy tejto spoločnosti sú významným príspevkom do slovenskej štátnej pokladnice.

Krajiny preto hľadajú alternatívy dodávok plynu. Poľsko v roku 2018 podpísalo dlhodobý kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. V septembri minulého roka sa začalo s výstavbou vyše 160-kilometrového plynovodu medzi SR a Poľskom. Ten umožní vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Krajiny strednej Európy by tak mali získať priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu a taktiež LNG terminálom v Baltskom mori a z Nórska.