Americkí regulátori zamietli žiadosť China Mobile o povolenie na poskytovanie služieb v USA

Americkí regulátori zamietli žiadosť čínskej telekomunikačnej spoločnosti China Mobile o povolenie na poskytovanie služieb v USA, pričom za dôvod označili riziká pre národnú bezpečnosť. Americká Federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) vo štvrtok jednomyseľne rozhodla o zamietnutí žiadosti, ktorú spoločnosť China Mobile International USA Inc. podala už dávnejšie. Ministerstvo obchodu USA odmietnutie žiadosti odporučilo vlani.

"Udelenie povolenia firme China Mobile by nebolo vo verejnom záujme," povedal šéf FCC Ajit Pai. "Existuje významné riziko, že by čínska vláda využila China Mobile na realizáciu aktivít, ktoré by vážne ohrozili národnú bezpečnosť, uplatňovanie práva a ekonomické záujmy USA," uviedol. China Mobile International USA, ktorej konečným vlastníkom podľa FCC je čínska vláda, požiadala o povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb v USA ešte v roku 2011.