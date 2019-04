O mesiac príde do obehu nová stoeurovka a dvestoeurovka

dnes 15:16 -

O mesiac prídu do obehu nové eurobankovky zo série Európa v hodnote sto a dvesto eur. Ako informovala Národná banka Slovenska, v súčasnosti sa dokončujú prípravy na ich zavedenie do obehu, ktoré bude 28. mája. Nové bankovky obsahujú nové a inovatívne ochranné prvky. Päťstoeurovka už svojho nástupcu nedostane.

Stoeurová a dvestoeurová bankovka prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvá bankovka zo série Európa, päťeurovka, bola do obehu uvedená 2. mája 2013 v Bratislave. Novú desaťeurovú bankovku zaviedli do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov v celej eurozóne 23. septembra 2014. Nasledovala bankovka v hodnote 20 eur 25. novembra 2015. Novú päťdesiateurovku zaviedli do behu 4. apríla 2017. Nové bankovky v hodnote 100 eur a 200 eur budú vydané 28. mája 2019.

Vydaním týchto bankoviek je séria Európa kompletná. Súčasné eurobankovky v hodnote 500 eur, ktoré sú v obehu od januára 2002, plánuje Európska centrálna banka postupne stiahnuť. Dôvodom sú obavy niektorých inštitúcií, že by táto bankovka mohla uľahčovať nezákonnú činnosť.

Obe nové bankovky, stovka a dvestovka, majú v obehu rôznu úlohu, pričom ich význam po ukončení emisie bankovky v hodnote 500 eur ešte stúpne. Hoci sa dvestovka stala bankovkou s najvyšším nominálom série Európa, jej podiel je na kumulovanej čistej emisii v rámci SR len 0,5 %. Slúži obyvateľom skôr ako uchovávateľ hodnoty. V peňažnom obehu eurozóny ich bolo ku koncu februára 2019 spolu 258 miliónov a tvorili približne jedno percento počtu eurových bankoviek v obehu.

Na druhej strane je stovka s podielom 29,5 % z pohľadu čistej emisie najrozšírenejšou bankovkou v obehu na Slovensku. Vydávajú ju bankomaty a okrem funkcie uchovávateľa hodnoty plní aj dôležitú transakčnú funkciu. Ku koncu februára 2019 ich v peňažnom obehu eurozóny bolo spolu 2,8 miliardy kusov.