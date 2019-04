Vianočný príspevok má v decembri dostať deväť z desiatich penzistov

dnes 9:46 -

Vianočný príspevok by malo v decembri tohto roka dostať deväť z desiatich penzistov. Dôchodok do sumy 658,50 eura, do ktorej má vzniknúť nárok na vianočnú dávku, totiž ku koncu januára tohto roka poberalo takmer 1,29 milióna penzistov, kým dôchodok nad túto hranicu dostávalo 108,8 tisíca dôchodcov. Nárok na vianočnú dávku do stanovenej hranice pritom majú poberatelia starobných, predčasných starobných, invalidných, vdovských, vdoveckých, sirotských a sociálnych dôchodkov. Vyplýva to zo štatistiky Sociálnej poisťovne, ktorú agentúre SITA poskytol jej hovorca Peter Višváder.

Na maximálnu sumu vianočnej dávky vo výške 200 eur sa podľa údajov z januára tohto roka môže tešiť 141,4 tisíca dôchodcov. Títo penzisti totiž majú dôchodok alebo úhrn dôchodkov do sumy 210 eur, čo je očakávaná výška životného minima od júla tohto roka, do ktorej vznikne nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku. Väčšinou ide o poberateľov invalidných dôchodkov, keďže invalidnú penziu do 210 eur dostáva 90,7 tisíca ľudí. Nasleduje takmer 23 tisíc starobných dôchodcov, 17,9 tisíca poberateľov sirotských dôchodkov, 6,6 tisíca poberateľov sólo vyplácaných vdovských dôchodkov a 3,1 tisíca ľudí s nárokom na vdoveckú penziu.

Naopak, v skupine 108,8 tisíca dôchodcov s penziou nad 658,50 eura, pri ktorej nevznikne nárok na vianočný dôchodok, prevládajú poberatelia starobných dôchodkov. Tých bolo ku koncu januára tohto roka takmer 104,5 tisíca. Za nimi nasleduje 3,3 tisíca invalidných penzistov a vyše tisíc poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu januára tohto roka vyplácala aj jeden sirotský, tri vdovecké a 21 vdovských sólo dôchodkov, ktorých suma bola nad 658,50 eura.

Najviac penzistov sa s výškou dôchodku nachádza v pásme od 210 eur do 658,50 eura. Ide o 1,14 milióna dôchodcov, z ktorých takmer 943 tisíc tvoria poberatelia starobných dôchodkov, 159 tisíc je invalidných dôchodcov a zvyšok sú poberatelia predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, sirotských a sociálnych dôchodkov.

Suma vianočného príspevku pre časť penzistov s nižším dôchodkom by sa mala v decembri tohto roka zdvojnásobiť. Maximálna výška tejto vianočnej dávky by tak mala dosiahnuť 200 eur. Túto dávku by malo koncom tohto roka získať takmer 1,3 milióna penzistov, čo je o približne 123 tisíc penzistov viac ako vlani. Môže za to rast priemernej mzdy na Slovensku, ako aj navrhovaný posun hranice maximálnej sumy dôchodku s nárokom na vianočný príspevok zo súčasných 60 % na 65 % priemernej mzdy na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorý v stredu schválila vláda. Na výplatu vianočného príspevku by malo v tomto roku smerovať 154,3 mil. eur.

Nárok na maximálny vianočný príspevok na úrovni 200 eur majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Koncom tohto roka by podľa odhadu ministerstva práce malo ísť o sumu 210 eur. Presná hranica závisí od toho, ako sa od 1. júla tohto roka zvýši životné minimum. Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov bude vyššia ako odhadovaných 210 eur, suma vianočného príspevku sa primerane zníži podľa vzorca stanoveného v návrhu novely zákona.

Na vianočný príspevok majú mať v decembri tohto roka nárok penzisti s dôchodkom alebo úhrnom dôchodkov do 658,50 eura, teda do hranice 65 % z priemernej mzdy na Slovensku za minulý rok. Pri penzii v sume 300 eur by mala táto dávka predstavovať 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura. Pri 500-eurovej penzii sa má suma vianočného príspevku zdvojnásobiť na 70,12 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok by mal predstavovať približne 13 eur.

Jednota dôchodcov na Slovensku zlepšenie podmienok vyplácania decembrového vianočného príspevku ako konkrétnu pomoc pre dôchodcov s najnižšími penziami víta. Jej šéf Ján Lipiansky oceňuje, že sa významne zvýši počet penzistov, ktorí si v decembri prilepšia. "Pre nás ostáva otvorená otázka objemu finančných prostriedkov. Návrh je na zdvojnásobenie a my navrhujeme objem zvýšiť až 2,5-krát," uviedol pre agentúru SITA. Ako dodal, vianočný príspevok by sa mal postupne zmeniť na trinásty dôchodok.