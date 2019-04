Dôchodkové poistenie je podmienkou vstupu do 2. piliera

dnes 9:46 -

Občania, ktorí majú záujem vstúpiť do 2. piliera, musia brať do úvahy jednu zo základných podmienok, a tou je dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni (SP). Vstup do 2. piliera nie je teda možný bez toho, aby občan v súčasnosti alebo niekedy v minulosti nebol dôchodkovo poistený v SP (1. pilier).

Informačno-poradenské centrum zaznamenáva pripomienky na túto tému najmä od študentov, ktorí prejavia záujem o účasť v 2. pilieri, pričom nie sú dôchodkovo poistení v SP.

"Týka sa to aj študentov, ktorí síce pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, ale nie sú dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni, pretože si uplatnili odvodovú výnimku. Ani v ich prípade nie je možné akceptovať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, teda 2. pilier," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Podľa neho druhou dôležitou podmienkou je, že záujemca o 2. pilier ešte nedovŕšil vek 35 rokov. Vstup do 2. piliera je dobrovoľný a uskutoční sa uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností. Vyberie si ju sám sporiteľ. Po dovŕšení 35. narodenín už poistenec nemá žiadnu možnosť vstupu do 2. piliera.