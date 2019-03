Zahrávajú sa Taliani s ohňom?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:43 -

V sobotu podpísali čínsky prezident Si Ťin-pching a talianska vláda nezáväznú dohodu. Taliansko by sa malo pripojiť k čínskej novej Hodvábnej ceste, čo by znamenalo celkovo 29 obchodov v hodnote 2,5 mld. eur z celého radu sektorov. Taliansko dúfa, že projekt zvýši jeho spomalené hospodárstvo. Inak sa na to pozerá Európa aj USA.

Nová Hodvábna cesta s námornou a pozemnou trasou tiahnucou sa z Ázie, Blízkeho východu, Afriky do Európy. Čína považuje projekt za spôsob ako exportovať väčší objem svojho tovaru na lukratívne trhy. Kritici vnímajú iniciatívu ako márnotratný projekt, ktorý zvyšuje zadlženosť medzi zúčastnenými krajinami. Sťažujú sa tiež na to, že poskytuje čínskym spoločnostiam neobmedzený prístup na iné trhy a ekonomiky, pričom jej vlastné trhy sú stále do značnej miery uzavreté pre zahraničné investície.

Jadrom obáv je, že Čína by si takto rozšírila svoj geopolitický vplyv. Má záujem o Európu, ktorá je stále viac neistá v tom, kde je jej miesto vo svete. Krok Talianska tak mnohí vnímali ako podkopanie schopnosti Európy konkurovať hospodárskej sile Číny. Dvojstranná dohoda Talianska s Čínou sa podpísala len deň po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na koordinovaný európsky prístup k superveľmoci.

Talianska vláda už mala rozdielne názory s Bruselom v súvislosti s prisťahovalectvom a plánmi výdavkov. Dohoda s Čínou bude pravdepodobne ďalším zdrojom napätia.

„Je jasné, že to podkopáva schopnosť Európy a Západu postaviť sa Číne,“ povedal pre televíziu CNBC analytik Eurasia Group Federico Santi. „Bude to ďalší zdroj tenzií medzi Talianskom a Európou, čo bude v konečnom dôsledku na úkor samotného Talianska,“ dodal. Taliansky podpredseda vlády Luigi Di Maio povedal, že dohoda nie je „ničím, čoho by sa malo báť“ aj Si Ťin-pching sa pokúšal zmierniť obavy v Európe.





Ostatní lídri EÚ, ako napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, chcú, aby EÚ zaujala tvrdší prístup k Číne a zdôraznila potrebu vzájomných obchodných väzieb. Macron v utorok povedal, že chce, aby EÚ prehĺbila svoje vzťahy s Čínou, pokiaľ ide o veľmoc, musí existovať jednotný európsky postoj. Pre zdôraznenie tohto cieľa pozval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú a prezidenta Európskej komisie Jean-Clauda Junckera na rozhovory s čínskym prezidentom v Paríži. V rámci nich Macron vyzval Čínu, aby „rešpektovala jednotu Európskej únie a hodnoty, ktoré má vo svete.“ Juncker zdôraznil, že európske spoločnosti by mali nájsť „rovnaký stupeň otvorenosti na čínskom trhu, aký majú čínske spoločnosti v Európe“. Merkelová povedala, že Európania sa chcú zapojiť do iniciatívy novej Hodvábnej cesty, ale že to „musí viesť k určitej reciprocite, a v tomto smere ešte nie sme dohodnutí.“

Ako uviedol minulý týždeň v Bruseli Macron, „Po mnoho rokov sme mali nekoordinovaný prístup a Čína to využila.“ Vzhľadom na to, že Taliansko ide v rokovaniach s Čínou po vlastnej línii, bez ohľadu na obavy svojich susedov, Čína by mohla toto európske roztrieštenie opäť využiť najlepšie.