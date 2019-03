Zlato rastie: Obavy z recesie sa v USA zvyšujú, investori utekajú do bezpečia

Zdroj: CNBC;BI

Foto: SITA/AP

dnes 9:28 -

Zlato v pondelok posilnilo v reakcii z obáv z možnej recesie v USA a spomalenia globálneho rastu. Záujem investorov o rizikovejšie aktíva sa vytratil, čím sa zvýšil záujem nielen o žltý kov, ale aj japonský jen a dlhopisy. Drahý kov minulý týždeň rástol už tretí týždeň za sebou, týždenný zisk 1 % je najviac od týždňa, ktorý skončil 1. februára.







Investori sa zbavujú akcií a utiekli do bezpečnosti dlhopisov, japonský jen sa pohyboval blízko šesťtýždňového maxima.

„Trh je v režime averzie voči riziku. Zdá sa, že údaje z piatkovej noci, v USA a v Európe, neboli podľa očakávaní,“ povedal Michael McCarthy, hlavný marketingový stratég CMC Markets.

Údaje v piatok ukázali, že výrobná aktivita v USA v marci neočakávane ochladila. Aj firmy v celej eurozóne dosiahli v tomto mesiaci oveľa horšie výsledky, než sa očakávalo, čo vyvolalo obavy z globálneho rastu. „Ak sú údaje naďalej rovnako slabé, ako sa predpokladalo, potom je veľmi dobrá šanca, že by sme mohli vidieť významné vyššie ceny zlata,“ povedal McCarthy a dodal, že inverzia výnosov je znakom obáv.

Výnosová krivka sa v piatok po prvý krát od polovice roka 2007 obrátila. Nižšie výnosy znižujú náklady na príležitosť držať neziskové zlato. Slabší dolár robí drahé kovy lacnejšie pre investorov mimo USA.

Prezident chicagského FEDu Charles Evans v pondelok povedal, že je správny čas, aby sa americká centrálna banka pozastavila a zaujala opatrný postoj. Dodal, že do druhej polovice budúceho roka neočakáva žiadne zvýšenie úrokových sadzieb. Volatilita poháňaná neistotou spôsobuje, že od Fed-u sa očakáva, že posilní holubičiu rétoriku.

Nárast apetítu po bezpečných prístavoch vidieť aj v najväčšom svetovom fonde obchodovanom na burze, SPDR Gold Trust, kde je nárast oproti predchádzajúcemu týždňu 1 %.







Investori tiež zvýšili svoje býčie stávky vo futures kontraktoch na Comexe, obchodované na Newyorskej komoditnej burze, v týždni do 19. marca, ako to uviedla americká komieisa pre komoditné futures (CFTC). Z drahých kovov stratilo paládium 0,1 percenta na 1 563 USD za uncu, ale striebro si pripísalo 0,3 percenta na 15,46 USD za uncu, zatiaľ čo platina vzrástla o 0,6 percenta na 848,78 dolárov za uncu.

Rozdiel vo výnosoch dlhopisov sleduje výnosová krivka, ktorá ukazuje, ako sa mení úrokový výnos podľa lehoty splatnosti. Keď investori čakajú zdravú ekonomiku, výnosová krivka stúpa, pretože tí, ktorí súhlasia s tým, že požičajú vláde na dlhší čas, sú kompenzovaní vyššími úrokmi ako tí, ktorí požičiavajú peniaze len na niekoľko mesiacov. Obvyklý vzostupný tvar sa však môže zmeniť, keď sa investori začnú obávať poklesu ekonomiky.





Rast výnosu krátkodobých dlhopisov nad výnos dlhodobých je často považovaný za predzvesť recesie, hoci analytici upozorňujú, že inverzia niektorých častí výnosovej krivky je dôležitejšia. Stratég BMO Capital Markets, Jon Hill, pre CNBC povedal, že práve rozdiel medzi trojmesačnými a desaťročnými dlhopismi je považovaný za dôležitý, pretože Fed urobil mnoho prieskumov, ako najlepšie predpovedať budúce recesie, a zistil, že práve tento ukazovateľ je jedným z najvhodnejších. Ukazovateľ síce v súčasnosti ešte nepotvrdzuje recesiu, výskumy však ukazujú, že je tu 30-percentná šanca na recesiu v najbližších 12 mesiacoch.



Striedmejší analytici upozorňujú, že môže ísť o jednorazovú záležitosť, ktorá v najbližších dňoch pominie. Pokiaľ by však krivka zostala inverzná niekoľko dní, jej význam ako indikátora blížiacej sa recesie rastie.



Centrálne banky na to už reagujú. Fed už neplánuje tak strmé zvyšovanie sadzieb, ECB od neho ustupuje minimálne pre tento rok a Bank of Japan ďalej odkupuje aktíva a je pripravená ekonomiku podporiť, kedykoľvek to bude potrebné.

Prieskumy podnikových nákupných manažérov v Európe a USA naznačujú spomalenie hospodárskej aktivity. Je tu viac dôkazov, že globálna ekonomika sa spomaľuje. Keď sa úrokové sadzby pohybujú smerom k nule, investori stávkujú, že centrálne banky znížia úrokové sadzby alebo urobia iné stimulačné opatrenia na podporu hospodárskeho rastu.

Prvýkrát za dva a pol roka klesol výnos z referenčných nemeckých vládnych dlhopisov pod nulu. 10-ročné nemecké dlhopisy slúžia ako meradlo pre všetky európske dlhy. Výnos 10-ročného vládneho dlhopisu minulý týždeň uzavrel na -0,02%.





Investori platia viac, aby svoje peniaze zaparkovali v najbezpečnejších aktívach, ako napríklad desaťročné nemecké dlhopisy. To zvyšuje ceny dlhopisov a znižuje výnosy. Keď sa výnosy obrátia na záporné hodnoty, investorom, ktorí držia tieto dlhopisy do splatnosti, sa zaručí strata. Inými slovami, dlžníci splácajú menej ako je nominálna hodnota úverov.

"Európske trhy berú dnes reagujú na americký výpredaj na Wall Street v piatok, pričom v pondelok sa v celom rade akcií objaví červené more," uviedol Neil Wilson, hlavný analytik trhu Markets.com.