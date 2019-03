Keď sú s peniazmi väčšie problémy než by stálo za to

Zdroj: guardian

Švédi čoraz častejšie používajú Swish, platobný systém, ktorý umožňuje okamžite previesť hotovosť inej osobe len pomocou telefónneho čísla. Swish pôvodne štartoval ako spôsob posielania malých súm priateľom, ale dnes sa už dá použiť na takmer čokoľvek. Popularita rastie hlavne kvôli pohodliu. Keď si náhodou zabudnete svoju peňaženku doma (lebo jej nevenujete pozornosť keď ju už vlastne ani nepotrebujete), môže za vás v kaviarni zaplatiť aj niekto iný na diaľku. Dokonca už aj vo švédskych kostoloch už ľudia omnoho častejšie prispievajú pomocou svojho telefónu ako peňaženky.





Ako informuje The Guardian, to ale neznamená, že by boli všetci jednoznačne za túto zmenu. Skupina s názvom Kontantupproret, v preklade povstanie za hotovosť, vedie ostatných šesť rokov kampaň proti tomu, čo ako tvrdí, nie je nič iné ako sprisahanie švédskych bánk s cieľom zrušiť hotovosť. Skupinu vedie Björn Eriksson, niekdajší šéf štátnej polície. Zánik hotovosti považuje za vážnu hrozbu pre demokraciu, súkromie a individuálnu slobodu. Jedným dychom ale treba dodať aj to, že Eriksson je v súčasnosti aj predsedom Asociácie švédskych súkromných bezpečnostných spoločností, ktorej členovia by prišli o kľúčovú časť svojho podnikania, ak by sa fyzické peniaze stiahli z obehu.

Okrem Kontantupproret sa ozývajú aj iné hlasy upozorňujúce na riziká bezhotovostnej spoločnosti, ktoré by zasiahli predovšetkým slabo pripravených občanov. Do tejto skupiny patria dôchodcovia, či osoby so zdravotným postihnutím, ktorí už dnes majú problém s digitálnymi transakciami. The Civil Contingencies Agency, ktorá pripravuje Švédsko na krízu, zatiaľ odporúča každému, aby mal doma peniaze v malých nominálnych hodnotách pre prípad zlyhania platobného systému.

Pre niektorých, ako píše The Guardian, už lipnúť na fyzických peniazoch stráca zmysel. Údajne sú už len tri miesta, kde sa ešte vo veľkej miere udržala hotovosť: miestne holičstvo/kaderníctvo, servis bicyklov a trh. Vo všetkých troch prípadoch ide o ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Zrejme kvôli nedôvere voči autorite, ktorú si priniesli zo svojej vlasti, alebo snáď kvôli želaniu vyhnúť sa daňovej povinnosti, veľmi ochotne akceptujú hotovosť. Vo Švédsku cez rzne programy vystupujú celkom ostro voči šedej ekonomike.







Vlani asi len každý ôsmy Švéd použil pri nákupe peniaze, a hoci ich ani nepotrebuje, nie je vôbec jednoduché sa k hotovosti dostať. Bankomatov ubúda rovnako ako pobočiek bánk. „Bankomaty patriace bankám zosekali o pätinu za štyri roky. A pokiaľ viem, iba jedna pobočka Swedbank, mojej banky, v Malmö stále pracuje s hotovosťou,“ hovorí pre The Guardian človek, ktorý sa do Švédska priženil. „Toto je rastúci problém aj pre migrantov, ktorý by chceli systému vzdrovať. Babak, môj obľúbený opravár bicyklov, nedávno začal so Swish po únavnom hľadaní kreatívnych spôsobov, ako obísť limit vkladu 10 000 korún týždenne do bankomatov. Keď som sa na to opýtal miestneho holiča, len pokrčil plecami a povedal, že vie, že čoskoro bude nútený jeho príklad nasledovať.“





Vo Švédsku už dávno nenosia po vreckách objemnú koženú peňaženku, vymenili ju za tenšiu verziu na karty. Už ani deti nevnímajú fyzické peniaze tak ako tomu bolo kedysi. Sporenie do prasiatka už nahradili kreatívnejšie formy.



Podľa autorov správy The Access to Cash „skutočným smrteľným úderom pre hotovosť vo Švédsku budú pravdepodobne maloobchodníci a poskytovatelia služieb, ktorí fyzické peniaze odmietnu, a nie zmiznutie bankomatov a pobočiek bánk.“ Pravdou je, že niektoré predajne Ikea majú dokonca zakázané prijímať hotovosť, po zistení, že len 1 % zákazníkov platí týmto spôsobom. Keď však nemocnice vo Švédsku oznámili, že už viac nebudú brať peniaze, spôsobilo to znepokojenie.



„Vo Švédsku nás opakovane varovali centrálni bankári, spotrebiteľské organizácie za účasti viacerých strán, aby sme prechod na bezhotovostnú spoločnosť dobre zvážili. Pretože ak sa raz infraštruktúra zruší, jej návrat by bol takmer nemožný. Švédska vláda nedávno súhlasila s tým, že siahne na „brzdy“, bezhotovostná spoločnosť by mala negatívny dopad na určitú skupinu obyvateľstva a preto potrebuje čas na plánovanie, ako do bezbolestného prechodu zahrnúť bez rozdielu všetkých,“ uvádza sa v správe v ktorej zároveň výskumníci poznamenali, že Švédsko už našlo inovatívne spôsoby, ako sa vyrovnať so skoncovaním hotovosti.





Najčastejšie sa v súvislosti s prechodom na bezhotovostnú spoločnosť hovorí o tom, ako dokázali vo Švédku vyriešiť predaj časopisov od bezdomovcov. V Štokholme predajcovia nedokázali nič predať, pokiaľ ľudia nenosili po vreckách mince. Riešením je odznak pre predajcov s QR kódom platby. Kupujúci ho naskenovať telefónom a digitálna platba prebehne pomocou mobilného platobného systému Swish. Predajca sa k svojmu zárobku dostane v kancelárii, kde si berie výtlačky časopisov. „Toto riešenie vzniklo s cieľom pomôcť predávať časopisy, ale čoskoro sa ukázali aj ďalšie výhody. Pomohlo to bezdomovcom nemať pri sebe hotovosť, čo znížilo ich zraniteľnosť voči krádežiam a tiež im poskytlo cestu k vytváraniu rozpočtu tým, že ponechali svoje peniaze v kancelárii, až do okamihu kým ich skutočne nepotrebovali,“ uviedla správa.

Výskumníci tiež zistili, že Švédsko vďaka menšiemu využívaniu hotovosti profituje z nižšej kriminality a vyšších daňových príjmov. Ale dodali, že by sa „nemali démonizovať tí, ktorí stále pracujú s hotovosťou, mnohí skutočne nemajú na výber.“