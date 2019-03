Francúzska vláda predložila digitálnu daň

dnes 15:16 -

Francúzsko chce zdaniť príjmy veľkých internetových koncernov, ako sú Google, Amazon alebo Facebook, špeciálnou daňou.

Francúzska vláda v stredu predstavila digitálnu daň vo výške 3 %, ktorou by sa zdaňovali príjmy približne 30 veľkých firiem, väčšinou z USA, dosiahnuté v krajine. Minister financií Bruno Le Maire odhaduje, že daň by mala do štátnej kasy priniesť 500 miliónov eur ročne.

Daň sa má týkať koncernov s globálnymi tržbami minimálne 750 miliónov eur, z ktorých aspoň 25 miliónov eur dosiahli vo Francúzsku.

Samotná francúzska daň predstavuje len zlomok tržieb amerických technologických gigantov. Môže však vydláždiť cestu pre ďalšiu reguláciu technologických firiem v Európe vrátane digitálnej dane platnej v celej Európskej únii (EÚ).

Snaha EÚ zaviesť daň vo výške 3 % na veľké internetové firmy vlani stroskotala, pretože niektoré krajiny ako Írsko alebo Nemecko, sa obávali odvety USA.

Le Maire je známym propagátorom digitálnej dane. Argumentuje, že Google, Amazon alebo Facebook profitujú z toho, že majú nižšie dane ako európske firmy. Minister však uviedol, že Francúzsko svoju daň zruší, ak príde v tejto záležitosti k dohode na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Digitálnu daň pripravujú aj ďalšie krajiny, ako napríklad Británia, Nemecko a Španielsko.