Amatéri: Bankoví lupiči utekajú na zdieľaných dopravných prostriedkoch

V septembri 2018, zlodej v Indianapolise použil elektrickú kolobežku Bird, aby pomocou nej utiekol po odcudzení peňaženky a notebooku. V decembri jeden muž v Baltimore, ukradol mobilný telefón a utiekol na elektrickej kolobežke Bird. Taktiež v decembri 19-ročný mladík vylúpil banku v centre mesta Austin v štáte Texas a počas úteku vyskočil na jeden zo zdieľaných bicyklov Uber's Jump. Začiatkom tohto mesiaca si lúpežník na predmestí Chicaga v Illinois vzal Lyft do banky, nechal auto čakať kým spáchal lúpež, a potom sa nechal zaviesť na letisko.





Všetko spomenuté ale má jedného spoločného menovateľa. Nie je to však zdieľaná jazda, ale naivita neskúseného kriminálnika. V skutočnosti totiž zdieľaná jazda nie je anonymná. Prenájom bicyklov, či elektrických kolobežiek si vyžaduje, aby sa použila aplikácia, do ktorej klient zadá svoje telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie o platobnej karte. Detektívi nemajú problém požiadať napríklad spoločnosť Uber o vyhľadanie údajov o geolokácii a informácií o používateľovi.



Tieto príbehy hraničia s absurdnosťou, no napriek tomu sa naozaj stali. Zdieľané jazdy a kolobežky vytvárajú ilúziu anonymity, veď už nikdy nemusíte stretnúť toho istého vodiča za volantom. Je ale možné, že títo páchatelia nemohli vedieť, že rovnaký softvér, cez ktorý si prenajali vozidlo dokáže aj sledovať ich polohu? Ak by boli všetci bankoví lupiči na takejto úrovni, asi by sme už viac problémy s chytením zlodeja nemali.