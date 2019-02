V Pekingu sa viedli o obchodnom spore "produktívne" rokovania

dnes 13:01 -

Americký minister financií Steven Mnuchin vidí po najnovšom kole rokovaní v Pekingu pokrok v riešení obchodného konfliktu s Čínou. On a americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer viedli v Pekingu „produktívne“ rozhovory s čínskym podpredsedom vlády Limu Che. Mnuchin to v piatok uviedol na Twitteri.

Ďalšie informácie o výsledkoch rokovania, ktoré sa v Pekingu začali vo štvrtok (14. 2.), neuviedla čínska ani americká strana.

Prvého marca sa má skončiť 90-dňové „prímerie“. Po tomto termíne by mali Američania zaviesť nové sankčné clá, ak sa nedosiahne medzi Washingtonom a Pekingom dohoda o obchode. Spojené štáty by mali zaviesť osobitné clo na čínske tovary dovážané do USA v hodnote 200 miliárd USD (177,49 miliardy eur).

Prezident Donald Trump však teraz naznačil, že termín rokovaní by sa mohol predĺžiť v prípade, ak by bola dohoda vo výhľade.

Agentúra Bloomberg s odvolaním na dôveryhodný zdroj uviedla, že americká vláda uvažuje o predĺžení rokovaní o 60 dní.

Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow vo štvrtok povedal, že sa o ich predlžení zatiaľ nerozhodlo.

Američania žiadajú väčší prístup na čínsky trh, zníženie svojho obchodného deficitu s Čínou a lepšiu ochranu pred krádežou amerického duševného vlastníctva. Washington chce dosiahnuť aj štrukturálne zmeny v čínskych štátnych podnikoch.

Experti sa domnievajú, že spor medzi oboma krajinami povedie k zníženiu rastu ekonomík, čo sa negatívne prejaví na svetovej ekonomike ako celku.