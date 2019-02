Mužská otázka: Koľko ste ochotní zaplatiť za to, že nebudete plešiví?

Zdroj: econ.appstate.edu

Foto: SITA/AP

dnes 0:29 -

Vezmime si muža, ktorý je plešivý ako dnes herec Bruce Willis. Dostane príležitosť opätovne sa zmeniť na Willisa z jeho obdobia Die Hard (Smrtonostná pasca), alebo dokonca s účesom, akým sa objavil vo svojej ére Moonlighting (Mesačný svit). Koľko by bol ochotný zaplatiť za takúto možnosť? Touto otázkou sa zaoberala trojica ekonómov z Appalachian State University.





Akademici použili stupnicu na vyhodnotenie plešivosti a poznamenali, že súčasný Bruce Willis je na úrovni 7, v čase nakrúcania Die Hard to bola úroveň 3 a pre Moonlighting 2. Pre porovnanie, princ William by v súčasnosti skončil podľa tohto hodnotenia so štvorkou.





Štúdia oslovila 151 respondentov, každý sa mal sám ohodnotiť a zvoliť si úroveň plešivosti a následne im ponúkli tri potenciálne alternatívy rastu. Napríklad pre stupeň 5 im ponúkli 1, 3 a 4 ako potenciálne vlasové scenáre. K tomu sa náhodne priradili ceny, 500, 5000, 10000, 25000 alebo 50000 dolárov. Štatistický model zistil, že muži boli ochotní zaplatiť od 5300 do 5800 USD, aby sa natrvalo zbavili plešivosti o jednu úroveň na stupnici. Celkove teda boli muži ochotní zaplatiť viac ako 37000 dolárov za to, aby si zmenili hlavu holú na plnú vlasov.





Vedci priznali, že empirickým problémom je, že plešiví muži sa mohli správať v prieskume strategicky. V zúfalej snahe zmierniť vypadávanie vlasov mohli niektorí ignorovať náhodne pridelenú cenu, aby maximalizovali šancu, že tento zázračný produkt nakoniec bude uvedený na trh. Ďalším typom môže byť ignorovanie úrovne zmeny vlasov, čo znamená, že im nešlo tak o to, aké zlepšenie získajú, pokiaľ bude výsledok pozitívny. Niektoré veci si za peniaze nekúpite, bohužiaľ, vlasy medzi ne nepatria. Muži sú ochotní zaplatiť značné sumy peňazí, len aby neboli plešiví.







Aj tieto výsledky výskumu majú významný vplyv na účastníkov trhu. Existujú zrejmé stimuly pre inovácie v odvetví starostlivosti o vlasy. Štátne dotácie na programy zamerané na technológie „pestovania“ vlasov, či vládne programy, ktoré sa zaoberajú príčinami vypadávania vlasov, ako je stres a starnutie, by mohli poskytnúť informácie, ktoré spotrebiteľovi chýbajú.







Štúdia, ako uviedli autori, bola prvá svojho druhu. Predtým neexistoval "jediný folikul empirických dôkazov", napísali. A pridajme ešte niekoľko ďalších zistení. 26 % mužov si načeše vlasy dopredu, aby maskovali plešivosť ("veľmi prezidentské", poznamenávajú), zatiaľ čo 23 % nosí radšej nejakú pokrývku hlavy a 36 % volí populárnu prehadzovačku. "Zatiaľ čo prehadzovačka je jednoznačne iracionálna, plešiví muži sa na našich hypotetických trhoch správajú celkom racionálne," píšu vedci s tým, že sú si vedomí ľahkosti témy a preto analýzu ukončili vetou: "Práca bola vpredu, zábava vzadu".