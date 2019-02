Vianočný príspevok pre penzistov sa má v decembri tohto roka zdvojnásobiť

dnes 9:01 -

Suma vianočného príspevku pre časť penzistov s nižším dôchodkom by sa mala v decembri tohto roka zdvojnásobiť. Maximálna výška tejto vianočnej dávky by tak mala dosiahnuť 200 eur. Túto dávku by okrem toho malo získať o 52 tisíc dôchodcov viac ako v súčasnosti. Maximálna výška dôchodku alebo úhrnu dôchodkov s nárokom na vianočný príspevok by totiž mala stúpnuť zo súčasných 60 % na 65 % priemernej mzdy na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Na výplatu vianočného príspevku by malo v tomto roku smerovať 153,1 mil. eur.

Nárok na maximálny vianočný príspevok na úrovni 200 eur majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Koncom tohto roka by podľa odhadu ministerstva práce malo ísť o sumu 209,70 eura. Presná hranica závisí od toho, ako sa od 1. júla tohto roka zvýši životné minimum. Ak výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov bude vyššia ako odhadovaných 209,70 eura, suma vianočného príspevku sa primerane zníži podľa vzorca stanoveného v návrhu novely zákona. Rezort práce tiež odhaduje, že na vianočný príspevok budú mať v decembri tohto roka nárok penzisti s dôchodkom alebo úhrnom dôchodkov do 658,50 eura. Táto hranica je založená na predpoklade, že priemerná mzda na Slovensku za minulý rok dosiahne 1 013 eur.

Na vianočný príspevok má mať koncom tohto roka nárok 1 milión 276 tisíc penzistov. Pri penzii v sume 300 eur by mala táto dávka predstavovať 167,50 eura namiesto vlaňajších 83,75 eura. Pri 500-eurovej penzii sa má suma vianočného príspevku zdvojnásobiť na 70,02 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok by mal predstavovať 12,96 eura.