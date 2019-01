Tvrdý brexit by bol najhorším riešením pre ekonomiku EÚ aj Británie

dnes 14:31 -

Neschválením predbežnej dohody o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) sa zvyšuje riziko neriadeného tvrdého brexitu. Podľa analytikov by to bolo najhoršie riešenie pre ekonomiku krajín Únie aj Spojeného kráľovstva. Neriadený brexit predstavuje aj mierne riziko pre rast slovenskej ekonomiky.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili v utorok (15.1.) návrh dohody o vystúpení Británie z EÚ, čím podľa viacerých odborníkov tamojšia premiérka Theresa Mayová utrpela výraznú prehru. Za jej dohodu hlasovalo iba 202 poslancov, pričom proti bolo 432. "Je to historicky najväčšia porážka britskej vlády v parlamente a zároveň poukazuje na to, ako veľmi je táto dohoda nepopulárna," upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. V stredu večer čaká premiérku a jej vládu hlasovanie o dôvere. Časový rámec brexitu je tak podľa analytikov tesný, oficiálne by totiž krajina mala európsku dvadsaťosmičku opustiť 29. marca tohto roka.

Podľa analytika Tatra banky Tibora Lőrincza sa s blížiacim termínom vystúpenia Británie z EÚ bude zvyšovať možnosť "extrémnych riešení". "Pre slovenskú ekonomiku by najmenšie škody prinieslo odvolanie brexitu, alebo jeho oddialenie, možno aj na neurčito," povedal pre TASR Lőrincz. "Politické karty v Británii sú ale tak zle rozdané, že je v súčasnosti veľmi ťažké odhadnúť, aká bude nakoniec dohoda," myslí si Lőrincz.

Analytik J&T Banky Stanislav Pánis je presvedčený, že najlepším scenárom pre európsku a slovenskú ekonomiku by bolo, ak by Londýn zotrval v Únii. "Bolo by odstránených veľa neistôt a otáznikov, ktoré podkopávajú ekonomický sentiment a brzdia investície. Spomaľujúcej európskej a špeciálne britskej ekonomike by to dodalo enormnú rastovú 'forsáž'," myslí si Pánis. Naopak, ak by nastal tvrdý brexit, negatívne by sa to podľa Pánisa podpísalo na slovenskom exporte do Británie, ktorý by sa spomalil v dôsledku ciel i všeobecného spomalenia britskej ekonomiky a Únie. "Vymazalo by to niekoľko desatín percent rastu slovenskej ekonomiky v tomto a v nasledujúcom roku. Nebol by to však extrémne negatívny vplyv. Slovenská ekonomika ide v tomto roku akoby proti prúdu. Kým celý svet spomaľuje, slovenská ekonomika by mala v tomto roku ešte zrýchliť tempo svojho rastu, a je to práve vďaka príchodu štvrtej automobilky Jaguar Land Rower, ktorá začína naplno vyrábať," vysvetlil Pánis.

Scenárov ďalšieho vývoja je však v súčasnosti viacero. V hre je odchod Británie bez dohody, nové referendum o vystúpení krajiny z EÚ, odloženie plánovaného termínu vystúpenia, či úplné odvolanie článku 50 a zotrvanie Británie v EÚ. "V týchto chvíľach nie je možné špekulovať. Zásadným bude hlasovanie o vyslovení dôvery premiérke Mayovej. Pokiaľ jej bude vyslovená nedôvera, otvorí to veľký priestor pre rokovanie naprieč celým politickým spektrom v Británii, ale aj v EÚ," skonštatoval analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář. Zásadnou výhodou EÚ je voľný obchod. "Problémom by bol tvrdý brexit v okamihu, keď by neboli vyrokované dohody o voľnom obchode. To by bol najhorší scenár," myslí si Cihlář.

Šanca na odchod Británie z EÚ bez dohody sa po utorku zvýšila aj podľa Muchovej. "Zaviedli by sa pravidlá ako pre tretie strany (podľa Svetovej obchodnej organizácie). EÚ sa však už skôr vyjadrila, že má pripravenú sériu opatrení na zmiernenie dosahu tvrdého brexitu. Aj tak by však tento scenár bol pre obe strany najnepríjemnejší a naplnený veľkou dávkou neistoty," tvrdí Muchová.

Na výsledok hlasovania v stredu ráno zareagovali mierne aj finančné trhy. Britská libra ešte pred hlasovaním oproti euru aj americkému doláru oslabila, následne však straty korigovala. Mierne reagovali aj akciové indexy. Výsledok hlasovania v britskom parlamente podľa analytikov trhy predpokladali, a preto okamžité korekcie neboli výrazné.

"Finančné trhy vôbec nepanikárili. Zamietnutie brexitovej dohody totiž zvyšuje šancu na to, že k brexitu vôbec nepríde, respektíve, že nastane scenár soft brexitu a Spojené kráľovstvo zostane súčasťou spoločného trhu. Tieto dve možnosti naznačujú, že ak by aj došlo k odchodu krajiny z Únie, stalo by sa tak zrejme až v posunutom termíne," dodal Pánis.