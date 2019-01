Geniálny ťah: Neprepadli panike a skúsili kreatívne využiť situáciu

Zdroj: HOR

Svetový trh cestovného ruchu má objem približne 7 biliónov dolárov ročne. V tom sú započítané napríklad odvetvia ako online turistika, ktorá tvorí približne 800 miliárd USD, alebo výroba cestovnej batožiny s objemom približne 32 miliárd USD.

Len pred niekoľkými rokmi prišlo zopár firiem s nápadom mixu smart technológií a batožiny. Mnohí sa pýtali, či je potrebné inštalovať niečo „smart“ do kufra, ktorý odovzdám na letisku a niekoľko hodín leží v bruchu lietadla. Obchodní cestujúci a často sa presúvajúci podnikatelia, alebo top modelky, však v čakárňach, lobby a loundžoch aeroliniek mnohokrát trávia dlhé hodiny. Mať po ruke nabíjačku na svoj telefón či tablet je určite príjemné a praktické, rovnako je pohodlné mať možnosť si svoju batožinu odvážiť pred letom, najmä ak sme si na výlete čo to prikúpili. Dá sa tak predísť nepríjemným prekvapeniam na letisku, keď sa objaví prekročenie limitu na váhe.





Do boja o zákazníka sa tak vrhlo niekoľko značiek ako Bluesmart, Raden alebo Away. Vlastne o všetkých môžeme hovoriť ako o startupoch, ktoré museli prejsť niekoľkými fázami zbierenia kapitálu od investorov. Bluesmart, založený v roku 2013, počas svojho pôsobenia vyzbieral 25,5 milióna dolárov, Raden bol relatívne obozretný a od investorov si vzal 25,6 milióna a zjavne najväčšiu dôveru získala značka Away, ktorá pracuje s balíkom 107,5 milióna.

Ich kufre a príručné batožiny sa cenovo snažili trafiť pod luxusné produkty ako Rimowa, či Tumi, ponúkali dlhodobé záruky a boli vybavené rôznymi technickými „vychytávkami“, takže sa hrdili predponou smart. Raden mal napríklad v tele batožiny aj autonómnu váhu, ktorá vedela oznámiť, akú celkovú hmotnosť ste si nabalili. Všetko sa zdalo byť fajn, až nastali problémy s batériami telefónov Galaxy 7 a vzhľadom na možné vznietenie lítiových batérií sa aerolinky začali viac zaoberať zariadeniami s takouto batériou. zákaz smart batožiny, ktorá obsahuje batériu, na sbea nenechal dlho čakať. Lepšie povedané, aerolinky boli natoľko veľkorysé, že formulácia zákazu znela: batéria sa z batožiny musí dať kedykoľvek na požiadanie demontovať. Ten kto sa vedel prispôsobiť, ten prežil. To znamená, že značky Bluesmart a Raden v priebehu roka 2018 oznámili, že končia a na svojich weboch oznámili svojim zákazníkom, že im ďakujú za ich priazeň a želajú im mnoho bezpečných nalietaných míľ.

Zakladateľky značky Away však zareagovali pružne. Jen Rubio a Steph Korey upravili svoje modely Away tak, aby sa batéria skutočne ľahko demontovala bez toho, aby cestujúci musel na letisku tasiť skrutkovač, alebo švajčiarsky nôž. Dievčatá zjavne idú na vec odlišne od svojej konkurencie, batožinu berú za akúsi platformu. Okrem nej totiž prišli na trh aj s časopisom o cestovaní, ktorého výtlačok na lesklom kriedovom papieri sa predáva za 10 dolárov, majú dokonca svojou vlastnú podcastovú reláciu Flight Mode. Svojim zákazníkom ponúkajú tzv. cestovnú uniformu, takže okrem batožiny sa vie vybaviť rôznymi organizérmi do batožiny, škatuľkami a vreckami.







O ich schopnosti prispôsobiť sa prekvapeniam hovorí aj historka zo začiatku podnikania, keď zistili, že výrobca nestihne dodať prvé kusy batožiny na trh pre vianočným obdobím, na ktoré vsádzali. Neprepadli panike a skúsili kreatívne využiť situáciu. Ich nápad sa napokon ukázal ako geniálny ťah. Dali vyrobiť stovky vysoko kvalitných cestovateľských denníkov, ktoré mali ako darček pribalený kupón na smart batožinu Away zdarma. Pod stromčekom si tak cestovatelia našli pekný darček a zároveň im v priebehu nasledujúcich týždňov boli dodané smart kufre podľa ich objednávok, ktoré si pomocou kupónu vedeli zadať do výroby. Flexibilita sa ukázala ako predpoklad úspechu a firma Away v doterajších troch kolách zbierania súkromného kapitálu od investorov ako Comcast Ventures, alebo GFC Capital získala viac ako 107 miliónov USD.