V indexe pružnosti zamestnávania si Slovensko pohoršilo

V Indexe pružnosti zamestnávania za rok 2019 sa Slovensko v rebríčku 41 krajín Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) umiestnilo na 32. priečke. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o šesť miest. Index je zostavovaný na základe údajov Svetovej Banky, porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho priebehu a ukončenia. V tlačovej správe o tom informoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

"Hlavným dôvodom poklesu Slovenska v rebríčku je navýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkend," zdôvodnil inštitút. Zákonom zvýšené príplatky podľa INESS obmedzujú možnosti zamestnávateľov flexibilne reagovať na požiadavky trhu. Toto zvýšenie je dvojstupňové. "Ak by sme do indexu započítali stav platný od 1. 5. 2019, Slovensko by sa v rebríčku posunulo ešte o štyri priečky nižšie," uvádza sa v tlačovej správe. Slovenský Zákonník práce je podľa INESS prísnejší ako legislatíva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku.

Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej parametrov pracovného pomeru, majú pružnejší trh práce. "Lídrom rebríčka je Dánsko, kde zákon neurčuje ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na dobu určitú, neukladá povinnosť vyplácať odstupné," uviedol INESS. Tieto parametre sú predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektívneho vyjednávania. Na opačnom konci rebríčka sú krajiny, ktoré regulujú väčšinu parametrov pracovného pomeru. Najnižšie sa umiestnilo Francúzsko, kde napríklad nie je možné uzavrieť kontrakt na dobu určitú pre trvalé úlohy a Zákonník práce má 3 000 strán.

Index pružnosti zamestnávania bol pripravený analytikmi Lithuanian Free Market Institute (Litva) v spolupráci s INESS, Institute for Market Economics (Bulharsko), Center for Economic and Market Analyses (Česká republika), the Academy of Liberalism (Estónsko), the Civil Development Forum (Poľsko). Poradie Slovenska je v anglickom vydaní odlišné, nakoľko v ňom ešte neboli zapracované zmeny v Zákonníku práce platné od 1. mája 2018, upozornil INESS.