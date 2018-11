Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebude možné vymáhať

dnes 17:46 -

Slovensko zavedie osobitnú úpravu uplatňovania premlčaných nárokov zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia. Rozhodli o tom v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí 101 hlasmi prelomili veto prezidenta Andreja Kisku a opätovne schválili novelu Občianskeho zákonníka. Hlava štátu vrátila právnu normu do parlamentu ako celok.

Kiska ocenil snahu posilniť ochranu spotrebiteľa, upozornil však, že schválené znenie zákona môže v praxi tejto snahe skôr uškodiť a vyvolávať interpretačné problémy. Novelou Občianskeho zákonníka parlament reagoval na nález Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol, že paragraf zákona o ochrane spotrebiteľov, ktorý upravuje premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, je v rozpore s Ústavou SR.

"Považujem za správne, keď zákonodarca zareaguje na bežne sa vyskytujúce situácie, ktoré vykazujú znaky nekalého konania alebo majú sociálne nežiaduce dôsledky. Tento cieľ však nemôže byť dosiahnutý prijatím právnej úpravy, ktorá je nejednoznačná," zdôraznil Kiska. Podľa neho parlament zvolil spôsob nápravy, ktorý môže spôsobiť odlišné posúdenie vecne podobných prípadov rôznymi orgánmi ochrany práva. To môže viesť k znevýhodneniu niektorých spotrebiteľov, a teda neprijateľnej diskriminácii.

Vychádzajúc z nálezu ústavného súdu a snahy zákonodarcu riešiť vzniknutú situáciu, prezident Kiska odporučil poslancom prijať takú novú právnu úpravu, ktorá bude pojmovo jednoznačná, umožní jednotnú aplikáciu rôznymi orgánmi ochrany práva a bude v súlade s ústavnými princípmi.

Novelu Občianskeho zákonníka podporilo ešte 24. októbra 117 poslancov. Ministerstvo spravodlivosti v novele presadilo, aby premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebolo možné vymáhať ani platne zabezpečiť. Pripúšťa sa možnosť zmeny obsahu premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradenie tohto práva novým právom alebo obnovenie jeho vymáhateľnosti, a to na základe právneho úkonu dlžníka, pričom platnosť takéhoto právneho úkonu je podmienená vedomosťou dlžníka o premlčaní práva zo spotrebiteľskej zmluvy.

Úprava neprináša automatické oslobodenie dlžníka od plnenia záväzku, ale má vytvoriť priestor na to, aby nebol povinný zaplatiť dlh, vo vzťahu ku ktorému uplynulo značné časové obdobie, v dôsledku čoho by mohla byť oslabená jeho pozícia. Má byť dostatočnou motiváciou na to, aby sa veritelia domáhali svojich práv plynúcich zo spotrebiteľského vzťahu čo najskôr.

Na účely zachovania právnej istoty prešli aj prechodné ustanovenia, v zmysle ktorých sa právna úprava nebude uplatňovať v konaniach o vymoženie premlčaných práv zo spotrebiteľských zmlúv začatých pred účinnosťou tohto zákona.