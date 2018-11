Energetické spoločnosti strácajú zo svojej hodnoty bilión dolárov, kvôli klesajúcej cene ropy

Zdroj: houstonchronicle

Ceny ropy na komoditných trhoch v New Yorku sa počas tohto obdobia znížili o viac ako 25 percent, od nedávneho vrcholu nad 76 dolárov za barel na menej ako 56 dolárov a podpísalo sa to aj pod ceny akcií firiem zo sektora.







Energetické akcie zahrnuté v indexe S & P 500 odpísali počas týchto 40 dní takmer 240 miliárd dolárov. Samotní akcionári spoločnosti Exxon Mobil stratili na Wall Street takmer 35 miliárd dolárov. Nórska výskumná firma Rystad Energy odhaduje, že ropné a plynárenské firmy na celom svete stratili približne 1 bilión dolárov z hodnoty svojich aktív, čo je takmer štvrtina ich hodnoty.





"Je prekvapujúce a neočakávané, ako rýchlo sa veci zmenili," povedal Dan Pratt z výskumnej IHS Markit. "Energia sa dostáva mimo záujmu, ropa a plyn už málokoho vzrušuje."

Zmena trhovej kapitalizácie vybraných energetických spoločností.

Hoci ich akcie už posilnili, od 3. októbra do 13. novembra zaznamenali nemalú stratu hodnoty svojich aktív:



Exxon Mobil: z 365 miliárd dolárov na 330 miliárd dolárov,

Royal Dutch Shell: z 292 miliárd dolárov na 257 miliárd dolárov,

Chevron: z 240 miliárd dolárov na 220 miliárd dolárov,

BP: z 157 miliárd dolárov na 133 miliárd dolárov,

Anadarko Petroleum: z 35 miliárd dolárov na 28 miliárd dolárov,

Apache Corp .: z 19 miliárd dolárov na 13 miliárd dolárov,

ConocoPhillips: z 91 miliárd dolárov na 73 miliárd dolárov,

EOG Resources: z 75 miliárd dolárov na 57 miliárd dolárov,

Marathon Oil: z 20 miliárd dolárov na 14 miliárd dolárov,

Occidental Petroleum: z 63 miliárd dolárov na 53 miliárd dolárov

Počas tohto nedávneho 40-dňového rozpätia spoločnosti ako Big Oil ako Exxon Mobil a Royal Dutch Shell prišli na Wall Street o takmer 35 miliárd dolárov v rámci svojej trhovej kapitalizácie. Hodnota ostatných globálnych ropných spoločností, ako sú Chevron, BP a Total, klesla takmer o 20 miliárd dolárov. Celkovo povedané, majstri ropy stratili viac ako 10 percent svojej akciovej hodnoty na trhu.

Veľkí, nezávislí výrobcovia, ako napríklad ConocoPhillips a EOG Resources, prišli v priemere o 18 % svojej akciovej hodnoty. Malé a stredne veľké ropné spoločnosti podľa výskumnej a konzultačnej firmy IHS Markit stratili približne 30 percent svojej hodnoty na Wall Street.

Vývoj cien na akciových trhoch sa značne týka energetických firiem, ich investorov aj ich zamestnancov, čo ovplyvňuje schopnosť spoločností expandovať, požičiavať si peniaze. Pre desiatky tisíc energetických pracovníkov znamenajú klesajú ceny akcií nielen ohrozenie ich istoty zamestnania, ale aj pre mnohých, ktorí majú aj zamestnanecké akcie, aj hodnotu ich portfólií a penzijných plánov.





Vzrušenie, ktoré nasledovalo po náraste cien ropy na začiatku jesene sa nedávno premenilo na strach. Prepady cien surovín, ako aj akcií, sú najväčším v energetickom sektore od poslednej ropnej kríze, keď surovina klesla z viac ako 100 dolárov za barel v roku 2014 na približne 26 dolárov začiatkom roka 2016. Dnes, rovnako ako v roku 2014, je na trhu príliš veľa ropy. Výroba v USA zasiahla nové maximá, aj OPEC a Rusko zvýšili svoju produkciu. To všetko v kontexte spomalenia hospodárskeho rastu a dopytu po energii. Analytici sa aktuálne zameriavajú na stretnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu, ktoré sa uskutočnilo 6. Decembra. Kartel a jeho spojenci uvažujú o znížení výroby s cieľom znížiť dodávky a zvýšiť cenu.

Ceny suroviny sa na jeseň vyšplhali, sentiment očakával spomalenie produkcie z USA, kruté sankcie voči Iránu, a jeho výpadok produkcie z trhu a pokračujúce nepokoje vo Venezuele, Nigérii a Líbyi. To všetko malo spôsobiť zníženie dodávok.







Namiesto toho produkcia ropy v USA pokračuje v náraste, až do plánovaného rekordu 11,7 miliónov barelov denne. Ropné zásoby sa počas osem po sebe nasledujúcich týždňov vyšplhali na milióny barelov. Americké sankcie voči Iránu sa ukázali ako menej prísne, pričom Trumpova administratíva udelila výnimky najväčším svetovým spotrebiteľom energie vrátane Číny a Indie. OPEC zvýšil svoju produkciu na vyrovnanie poklesov z Venezuely a Iránu. Tieto faktory viedli k rýchlej zmene sentimentu na ropnom trhu, od býčieho k medvediemu. Prepad akcií energetického sektora boli mimoriadne nepríjemný, pretože investori do značnej miery zostali vlažní v nákupoch akcií čiastočne aj kvôli rastúcemu podielu elektrických vozidiel a obnoviteľnej energie a prognózam dopytu po rope, ktorá by mala vyvrcholiť už v najbližšom desaťročí. Kedysi jeden z najobľúbenejších sektorov je dnes predmetom výpredaja.



To všetko je zle načasované pre odvetvie energetiky. Vo štvrtok prieskumná a produkčná spoločnosť Anandarko Petroleum vyhlásila, že mierne zníži svoje plánované kapitálové výdavky v roku 2019 a zároveň zvýši dividendy a rozšíri program spätného odkupu akcií. Oznámenie prišlo, keď hodnota spoločnosti Anadarko na Wall Street klesla o viac ako 7 miliárd dolárov alebo asi o 20 percent na 28 miliárd dolárov z 35 miliárd dolárov zo začiatku októbra. Keď ceny klesli na 55 dolárov za barel, výkonný riaditeľ spoločnosti Anadarko Al Walker sa zaviazal, že spoločnosť môže rásť pri cene približne 50 dolárov za barel.

ConocoPhillips bude kontrolovať výdavky bez ohľadu na ceny ropy, pretože investuje väčší podiel svojich ziskov na dividendy a spätné odkupy akcií, na rozdiel od tradičného modelu rozšírenia výroby za každú cenu. Investori chcú vyššie výnosy, povedal generálny riaditeľ spoločnosti ConocoPhillips Ryan Lance v nedávnom rozhovore a ak ich nedostanú z energetiky, obrátia sa na iné sektory. Zdá sa, že presne vie o čom hovorí.