Slováci milujú vylepšenia, aby ušetrili

Zdroj: Home Credit

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 9:37 -

Tretina ľudí to robí pravidelne, viac ako polovica aspoň občas. Vyše osemdesiat percent opýtaných chce takto predovšetkým ušetriť peniaze, trinásť percent šetrí svoj čas a ďalší vynaloženú námahu.



"Slovákov k tomu motivuje predovšetkým túžba usporiť nejaké peniaze, čo uvádza vyše 80 percent opýtaných. Ďalších trinásť percent respondentov za tým vidí šetrenie svojho času a šesť percent to zase robí pre vlastné pohodlie a ušetrenie námahy,“ hovorí manažér zákazníckej spokojnosti spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní, čo v prieskume uviedli takmer dve tretiny respondentov. Ide hlavne o využívanie zľavových portálov, porovnávačov cien alebo rôznych služieb ako je napríklad nakupovanie on-line či dovoz potravín priamo domov.

- Skoro štyridsať percent ľudí používa vylepšenia v domácnosti, hlavne pri domácich prácach alebo pri využívaní praktických úložných priestorov,

- Len o niečo menej Slovákov používa zlepšenia a inovatívne riešenia pri šetrení energiami alebo pri cestovaní,

- Populárne sú aj aplikácie na vyhľadávanie ideálnych trás, rezervácie ubytovania či hodnotenia reštaurácií,

- Zdieľajú sa odskúšané postupy ako využívať rôzne zľavy, kupóny a zákaznícke karty,

- Ďalšia skupina ľudí používa vylepšenia na skrášlenie okolia svojich domov, v záhradách či pri starostlivosti o svoje zdravie, ide odomáce recepty alebo vlastné návody na chudnutie.





Slováci majú aj vlastné metódy, ako si kontrolovať výdavky, alebo ako sa obmedzovať pri zbytočnom míňaní peňazí. Respondenti uviedli konkrétne napríklad aj to, že nakupovať odporúčajú zásadne tesne pred výplatou alebo kupovať menej vecí ale kvalitnejších. "Nemalé výdavky z rodinného rozpočtu sa dajú ušetriť aj pri efektívnom využívaní služieb finančných inštitúcií. Napríklad je dobré si zvážiť, či je nutné mať účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú ľudia často nevyužívané platobné karty a platia za ne zbytočné poplatky. Ak už máte kreditku, je dobré si každopádne zistiť, aké asistenčné služby ponúka zadarmo, môžu sa vám hodiť v rôznych krízových životných situáciách, ako je náhla hospitalizácia alebo porucha auta,“ radí Zborovský.

Každý desiaty Slovák by privítal ďalšie zlepšenia v oblasti pohodlnejšieho a rýchlejšieho nákupu potravín. Ďalšia skupina by ocenila vylepšenia pri cestovaní a trávení voľného času alebo pri starostlivosti o svoje auto. "Jeden z respondentov konkrétne uviedol, že by privítal aplikáciu, ktorá by mu pripomínala, čo a kedy treba sadiť v záhrade, ďalší by zase očakával aplikáciu, ktorá by dokázala vyhodnotiť kvalitu a cenu ponúkaných výrobkov na jednom mieste,“ dodáva M. Zborovský z Home Creditu.