Goldman Sachs: V nasledujúcom desaťročí bude globálny nedostatok ropy

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:34 -

Analytici banky budúci nedostatok odôvodňujú tým, že firmy naplno neinvestujú do budúcej výroby. Globálne veľké ropné spoločnosti sa čoraz častejšie snažia investovať do oblastí s nižším obsahom CO2 v energetickom sektore, reagujú tým na tlak zo strany vlád aj investorov aby sa presadzovala čistejšia forma energie.



"Do roku 2020 budeme mať jasný fyzický nedostatok ropy, pretože nikto nemôže plne investovať do jej budúcej ťažby," povedal pre televíziu CNBC Michele Della Vigna, vedúci výskumu prírodných zdrojov EMEA v Goldman Sachs. "Prechod na nižšie emisiei oxidu uhličitého bude mať za následok vyššie, nie nižšie ceny ropy," dodal Della Vigna s tým, že veľké ropné spoločnosti už začínajú chápať, že ak chcú prilákať a udržať si investorov, musia preukázať, že to myslia so znižovaním znečistenia ovzdušia vážne.



Podľa analytika ropné spoločnosti až do úplného prechodu na obnoviteľné energie, sa budú snažiť získať väčší trhový podiel v plyne. S obrovskými kapitálovými nákladmi na plynárenskú infraštruktúru, majú veľké štátom podporované spoločnosti najlepšiu pozíciu. "Hovoríme o nových siedmych sestrách, ktoré budú dominovať globálnemu trhu s ropou a plynom, pretože nikto iný nemôže financovať tieto megaprojekty. Ide o najvplyvnejšie firmy z krajín mimo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)."



Konkrétne by malo ísť o Saudi Aramco, ruský štátny plynárenský gigant Gazprom, iránsky NIOC, Čínsku národná ropnú spoločnosť, brazílsky Petrobras, Venezuelskú PDVSA a Petronas z Malajzie. Pôvodných „sedem sestier“ bolo označenie v 50-tych rokoch, šlo o firmy ktoré sa neskôr konsolidovali a vznikli BP, Chevron, Shell, Exxon Mobil a Royal Dutch Shell.

Della Vigna uviedol, že európske ropné spoločnosti, ako napríklad firma Shell a francúzska spoločnosť Total, sa podobne ako ich konkurencia z USA zmenia z "veľkej ropnej " firmy na "veľkú energetickú".

Ropné trhy v ostatných dňoch slabli, kvôli obavám z nadmernej ponuky a hospodárskeho spomalenia. Brent aj WTI vstúpili tento týždeň do medvedieho cyklu, keď ceny klesli približne o 20 percent z ich najnovších najvyšších októbrových hodnôt.