Žiaden štrajk nebude: Buď ticho, zarábaš pekne!

Protest Google mal poukázať na potrebu väčšieho posilnenia postavenia jej zamestnancov. Ale väčšina investičných bankárov, napriek pracovnému vyťaženiu a vysokému stresu, nežiada o zlepšenie postavenia. Pôjdu do toho výmenou za lukratívne platové balíčky a tie zabezpečia všetko potrebné.



Počas desiatich rokov od krízy majú banky na krku desiatky ponižujúcich škandálov, napriek tomu ich výkonní riaditelia zarábajú milióny na odmenách. HSBC preprala peniaze mexickým kokaínovým barónom, Standard Chartered prehliada sankcie voči Iránu a niekoľko obchodníkov dokázalo manipulovať s úrokovými sadzbami. Po celý čas sa ale nikto verejne neozval. Nebolo ani toho, kto by poukázal na praktiky končiace desiatkami súdnych sporov, v ktorých obvinili banky, že uprednostňujú mužov a zatvárajú oči pred urážlivým správaním sa voči ženám.

Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie práce tvoria ženy na pracovnom trhu v oblasti financií v USA 52,5 % a vo Veľkej Británii 43,5 %. Pekné čísla. Stále sú však ženy slabo zastúpené vo vyšších manažérskych funkciách. Možno, keby bolo viac ženských lídrov, ženy by sa viac ozývali v prípade prekračovania určitých hraníc slušnosti. Alebo aj nie. Bankári totiž, tak muži, ako aj ženy, sú zvyčajne pekne ticho ako voš pod chrastou, keď ide o odhalenie niečoho na verejnosti. A to nielen pokiaľ ide o sťažnosti v rámci firemnej kultúry.

Verejnosť, ktorá doteraz ešte úplne neodpustila bankárom ostatnú finančnú krízu, by pravdepodobne zasiahla, keby videla, ako sa skupina obchodníkov napríklad z Goldman Sachs, v oblekoch šitých na mieru a drahými hodinkami na ruke, vybrala do ulíc ventilovať svoj hnev. Niečoho podobného sme boli svedkami len v extrémne zriedkavých prípadoch, ale to už boli bankári na dôchodku s pekným kontom a majetkom, ktorí sa odvážili verejne vystúpiť proti manažmentu.





Phillip Purcell

Bolo to bezprecedentné, keď v roku 2005 vo verejnej kampani vystúpilo 8 bývalých riaditeľov predstavenstva spoločnosti Morgan Stanley a požadovalo vylúčenie Philipa Purcella, výkonného riaditeľa, za to, že poškodil firemnú kultúru banky. Dvaja z odvážlivcov, Robert Scott a Parker Gilbert, za šli tak ďaleko, že celú vec pretriasali vo vysielaní televízie CNBC a zaplatili si aj celostránkovú inzerciu vo Wall Street Journal.

Iným prípad bola nedávna forma rebélie, sedemstranový dokument zaslaný spoločnosti C-HSBC, v ktorom požadovali odstúpenie vedenia kvôli nekompetentnosti. Ale v tomto prípade šlo o anonymný list, zo strachu z možného postihu.

A dokonca aj tieto dva celkom výnimočné prípady boli vyvolané frustráciou z vedenia alebo stratégie bánk a nie sociálnymi príčinami, ako je rodová rovnosť. Ale je možné aj to, že nie sú žiadne protesty, pretože finančné inštitúcie nemajú žiadne problémy. Alebo s väčšou pravdepodobnosťou, tieto problémy nie sú o nič horšie ako v iných veľkých firmách.







Vráťme sa ale k spoločnosti Google a jej morálnym hodnotám. Za firemný slogan si účastníci štrajku zvolili "nebuďte zlí". Vyvolalo to zúrivosť medzi mladými, idealistickými zamestnancami ak sa niečo udialo v priamom rozpore s takouto výzvou. Ale bankárov zaujíma niečo úplne iné, tí už asi dávno stratili ideály a vyznávajú úplne iné hodnoty.