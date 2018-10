Ako skoré ranné prebúdzanie podporuje kapitalizmus

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:45 -

Ako by šlo o kult skorého ranného vstávania, po ktorom zvyčajne nasleduje prechádzka, či cvičenie, čo vám pomôže udržiavať počas dňa pozornosť na všetko čo potrebujete. Alebo iný prípad, skoré vstávanie a meditácia, pitie zeleného čaju, či jediná príležitosť na rozhovory s rodinou tvárou v tvár počas spoločných raňajok. The New York Times oslovil 300 úspešných ľudí s otázkou, kedy ráno vstávajú. Priemerný čas prebudenia pre šéfa firmy je 6:27 hod. Ale to je podľa niektorých odborníkov príliš neskoro, navrhujú vstávať o štvrtej, či piatej nadránom každému, kto chce v živote niečo dosiahnuť.

Ale vo všetkých odporúčaniach a osobných skúsenostiach niečo chýba. Zohľadnenie príležitostných nákladov.



V prvom rade, ak sa prebúdzate skôr, bez toho, aby ste šli skôr do postele, budete veľmi unavení a prídete o časť spánku. Ak idete do postele skôr, znamená to, že budete musieť obmedziť ostatné oblasti vášho života, ktoré nie sú spojené s prácou, nech už je to rodina, cvičenie, domáce práce, varenie, posedenie s priateľmi a kolegami po práci, čítanie kníh, koníčky, atď. Jedine, že by ste aj vy chceli pre seba ten asketický život príznačný pre Silicon Valley, vyhýbate sa priateľstvu, potešeniu, a radšej volíte nadčasy v službách nemilosrdnej produktivity.



Ešte horšie je, pri rastúcej intenzite hlasov vyzdvihujúcich prínos skorého ranného vstávania, sa akosi pozabúda zdôrazniť, že hlavným motívom je vytvoriť väčší priestor pre prácu. Keďže požiadavky zamestnávateľov presahujú rámec toho, čo je možné dosiahnuť počas osemhodinového pracovného dňa, advokáti známeho ranné vtáča ďalej doskáče, odporúčajú, aby sa neobmedzovala práca, ale jednoducho hľadali nové kreatívnejšie možnosti. "Dnes sme ochotní mlčky schvaľovať nedostatok spánku... pokiaľ ide o neskorý kapitalizmus, nie sme nič viac, ako jednorazové jednotky na udržanie ekonomiky," píše Nicholas Lezard vo svojej recenzii knihy 24/7: Oneskorený kapitalizmus a koniec spánku, ktorej autorom je Jonathan Crary.





Samozrejme, všetci poznáme niekoho, kto prirodzene ráno vstáva z postele skôr ako všetci ostatní. Nie preto, že by si to vyžadovala jeho kariéra, alebo z toho mal jednoducho radosť, či dobrý pocit. Aj rodičia malých detí vstávajú skôr, pretože nemajú na výber, ale nikdy túto povinnosť neidealizujú ani nepovyšujú na zdraviu prospešné. A možno je pravda, že tí, čo dokážu skôr vstať, naozaj zažívajú menej rozptýlenia keďže ide o to, aby čo najskôr dokončili svoju prácu. Ale mnohí z nás sa do práce nevrhajú hneď po úsvite a je neopodstatnené naznačovať, že počas dňa sa určite nájdu nejaké tie hodiny, ktoré by sme dokázali aj lepšie využiť, len nám chýba dostatok odhodlania. Skoré ranné prebúdzanie nevyhnutne prichádza za cenu niečoho iného. Bodka.

Odborníci z oblasti medicíny hovoria jasne, náš organizmus potrebuje dostatok spánku, nepotrebujeme, aby nás ráno zobúdzal budík. Nie všetci nutne potrebujeme rozosielať e-maily o 5:14 hod. Budík, ktorý nás vytrhne z hlbokého spánku, zhoršuje naše duševné zdravie a zníženie počtu hodín spánku sa spája s obezitou. Ak ste nič podobné na sebe nezaznamenali, minimálne viete, ako preklínate začiatok každého dňa, ktorý ohlási zvuk budíka. Vedci zaoberajúci sa spánkom hovoria, že kľúčové pre naše duševné a fyzické zdravie nie je čas, kedy sa prebúdzame, ale či dosť spíme. Sme v podstate zvieratá, ktoré potrebujú odpočinok, aby sme mohli loviť, zhromažďovať, starať sa o potomstvo a efektívne využívať Excel. Druhá vec je, že by sa mali rešpektované cirkadiánne rytmy - biologický rytmus s periódou 20–28 hodín. Prebudenie bez budíka znamená, že sa budete prebúdzať na konci cyklu, keď je spánok najplytší. Pre niektorých je skutočnou ambíciou byť dobre odpočinutá osoba, ktorá má dostatok voľného času.