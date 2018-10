Novela zákona o energetike sa pre podporu uhlia meniť nebude

dnes 13:01 -

Poslanci neposunuli do druhého čítania opozičnú novelu zákona o energetike, ktorú predložili do pléna poslanci za SaS Karol Galek, Jana Kiššová, Anna Zemanová a Renáta Kaščáková. Hlavným cieľom ich návrhu bolo vypustenie tých ustanovení zákonov, ktoré oprávňujú Ministerstvo hospodárstva SR uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme výrobcovi elektriny povinnosť zabezpečiť využitie domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

Súčasne navrhovali, aby existujúce rozhodnutia ministerstva vo všeobecnom hospodárskom záujme pri podpore elektriny z domáceho uhlia stratili platnosť najneskôr 31. decembra 2023, uviedol Galek. V súčasnosti platí všeobecný hospodársky záujem pri využívaní uhlia do roku 2030.

Podľa spomínaných poslancov, po schválení by ich novela nepriniesla žiadnu komplikáciu v činnostiach regulovaných subjektov ani u koncových spotrebiteľov energií. „Naopak, viedlo by to k poklesu koncovej ceny elektriny pre všetky kategórie koncových odberateľov elektriny, keďže v súčasnosti sú náklady podpory elektriny z domáceho uhlia vo výške 115 miliónov eur ročne zohľadňované v koncovej cene elektriny prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému,“ upozornil Galek.