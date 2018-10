Dobrý produkt je začiatok, na úspech treba niečo viac

dnes 9:00 -

Mať zákazníkov neznamená iba ponúkať to, čo chce trh. Cieľom je byť lepší a viditeľnejší ako konkurencia. Iba tak si totiž firmy dokážu udržať miesto v mysliach zákazníkov. A koho si pamätajú, u toho nakupujú a ten získava náskok pred ostatnými. Pozrite sa, v ktorých oblastiach sa môžu firmy zlepšovať, aby sa zákazníci nielen vracali, ale aj prichádzali od konkurencie.

Kreativita

Hodnota sa nevytvorí iba tým, že firma niečo vyrobí, ale až vtedy, keď sa to predá. A kreativita predáva. V marketingu, minimálne v komunikácii smerom von je preto jednou z najlepších vecí, ktoré môže firma urobiť pre zvýšenie predaja.

Vzbudzuje emócie, vďaka ktorým si lepšie vytvárame pamäťové väzby k produktom. To znamená, že každé euro investované do reklamy, ktorá má v sebe viac myšlienky, než len “oznam" o existencii produktu, zarobí viac než reklama bez nápadu.





Zákaznícky servis

Vybudovať zákaznícky servis, ktorý bude o krok ďalej než konkurencia sa nepodarí každému a nestane sa tak zo dňa na deň. Ale podarí sa to firmám, ktoré sú odhodlané urobiť viac, než minimum, ktoré zákazník očakáva. Pretože zákazník si nekupuje iba fyzickú vec alebo službu, ale aj všetko ostatné s tým spojené. Slušné jednanie, promptné odpovede a riešenia problémov či dobré rady. A to očakáva nielen do momentu nákupu, ale aj po ňom.

Lepší zákaznícky servis začína spätnou väzbou. Nepýtajte si iba hodnotenia spokojnosti od 1 do 10. Neexistuje lepší “barometer", než naozajstný, hoci aj krátky rozhovor tvárou v tvár.





Inovácie

Často sú vnímané s nevôľou, pretože nútia firmy prehodnocovať osvedčené biznis modely. Koniec koncov, ani email nevymysleli pošty, aby si uľahčili prácu. Firma Netflix z vlastnej vôle presedlala z výnosného požičiavania DVD na a pozornosť zameral na rozmáhajúce sa streamovanie videa. Je ľahké podľahnúť ilúzií, že to, čo dlho fungovalo v minulosti, bude nerušene fungovať aj v budúcnosti. Môže, nemusí. Podstata toho, čo zákazníci chcú, sa zmeniť nemusí, stále si budú chcieť napríklad písať správy či pozerať seriály. No môže sa zmeniť spôsob, akým to budú robiť. A môže sa to týkať každého odvetvia.

Preto aj Tatra banka svojim klientom prináša služby, ktoré sú nabité inováciami uľahčujúcimi každodenný podnikateľský život. Otvorte si firemný účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB a narábajte s peniazmi tak rýchlo a jednoducho, že si už ťažko zvyknete na niečo iné. Teraz ho môžete mať na 12 mesiacov zadarmo. Je to uveriteľné.