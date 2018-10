Krajiny EÚ porušujúce právny štát čaká prísnejšia kontrola eurofondov

dnes 18:46 -

Členské štáty Európskej únie (EÚ) budú vystavené prísnejšej kontrole čerpania eurofondov, ak nebudú rešpektovať princípy právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Uviedol to v Bruseli v rozhovore pre TASR podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Slovenský eurokomisár upozornil, že túto otázku treba vnímať v dvoch rovinách – politickej a právnej.

Politická je tá, že v prípade, že sa v niektorých členských krajinách nerešpektuje právo a ohrozuje sa nezávislosť fungovania súdnych inštitúcií, tak to vytvára veľký politický priestor v krajinách, ktoré sú takzvaní čistí prispievatelia do európskeho rozpočtu. "Tie často argumentujú tým, že je ťažké presvedčiť ich daňových poplatníkov, aby prispievali na európsky rozpočet, z ktorého sa financujú aj projekty v krajinách, ktoré majú problém s rešpektovaním právneho štátu, deľby moci a nezávislosti súdnictva," upozornil Šefčovič. Dodal, že vytvárajúci sa priestor na argumentáciu o týchto otázkach môže viesť aj k tomu, že európsky rozpočet nebude tak štedro podporovaný čistými prispievateľmi, ako to bolo doteraz.

Druhá rovina tohto problému je podľa jeho slov praktická a právna. Pripomenul, že čerpanie eurofondov podlieha veľmi prísnej kontrole, existuje viacvrstvový kontrolný mechanizmus, čiže každé rozhodnutie môže byť preskúmané súdnymi orgánmi. Upozornil, že v rámci EÚ sa súdne rozhodnutia v jednotlivých členských krajinách navzájom rešpektujú. V prípade Poľska však už nastali prvé precedensy, keď západoeurópske súdy odmietli rešpektovať rozhodnutia poľských súdov práve preto, že mali pochybnosti o nezávislosti súdnej moci v tejto krajine.

"A to môže vytvárať veľký problém do budúcnosti pre fungovanie rôznych kontrolných mechanizmov," skonštatoval Šefčovič. Zároveň pripomenul, že v čisto právnej rovine exekutíva EÚ očakáva, že krajiny, ktoré budú rešpektovať Európsku prokuratúru (EPPO), nebudú mať problémy s preskúmaním – z európskej úrovne - toho, ako sa čerpajú eurofondy.

"Tie krajiny, ktoré majú problém s akceptovaním faktu, že sa ustanovuje EPPO, musia byť pripravené na to, že budú podliehať väčšej kontrole čerpania eurofondov ako tie, ktoré automaticky akceptujú, že Európska prokuratúra bude mať právomoci posudzovať prípadné nezrovnalosti aj pri čerpaní eurofondov," skonštatoval Šefčovič.