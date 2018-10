Ministerstvo financií zverejnilo návrh rozpočtu na ďalšie roky

dnes 18:01 -

Schodok štátneho rozpočtu v roku 2019 by mal byť v objeme 2,138 mld. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 15,498 mld. eur. Celkové výdavky by mali byť na úrovni 17,636 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR. Hospodárska a sociálna rada SR by sa návrhom mala zaoberať v pondelok 8. októbra.

Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja, uvádza sa v materiáli. V roku 2019 sa navrhuje takmer vyrovnané hospodárenie s poklesom deficitu na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie a v nasledujúcom roku po prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP.

Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 sa očakáva hrubý dlh verejnej správy na úrovni 48,7 % HDP, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo 49 % už v roku 2018, informuje ďalej rezort v návrhu rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % HDP. Na základe parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 sa predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy na konci rozpočtovaného obdobia klesne k úrovni 44,8 % HDP.

Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2019 slovenská ekonomika porastie o 4,5 %. Dominovať bude export, ktorý opäť zrýchli vďaka nábehu produkcie a pokračujúcemu zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. V roku 2018 sa očakáva vytvorenie 47 tisíc nových pracovných miest a v roku 2019 ďalších 28 tisíc pracovných miest. Miera nezamestnanosti prekonáva podľa ministerstva nové minimá a v roku 2019 klesne na úroveň 6,4 %. Do roku 2021 klesne pod 6 %. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2019 zvýši o 6,3 % a dosiahne hodnotu 1 077 eur.