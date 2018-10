Dôchodkový vek sa budúci rok zvýši na 62,5 roka

dnes 15:31 -

Vek odchodu do dôchodku na Slovensku bude známy päť rokov dopredu a bude sa stanovovať na roky a mesiace. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za Most-Híd, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. V budúcom roku tak bude platiť penzijný vek 62 rokov a šesť mesiacov. Penzisti tak pôjdu v budúcom roku do dôchodku o trocha skôr, ako pôvodne mali, keďže podľa opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní, čo je zhruba 6,6 mesiaca. Toto opatrenie však rezort práce v tomto roku podľa schválenej novely zákona nevydá.

V rokoch 2020 až 2023 sa dôchodkový vek podľa novely zákona každoročne zvýši o dva mesiace. V roku 2023 tak penzisti pôjdu do dôchodku v 63 rokoch a dvoch mesiacoch. Už v budúcom roku sa pritom určí vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch.