K spoločnostiam varujúcim pred tvrdým brexitom sa pridali Nissan a banka RBS

Japonská automobilka Nissan a britská banka Royal Bank of Scotland (RBS) rozšírili rady spoločností, ktoré varujú pred takzvaným tvrdým brexitom, teda odchodom Británie z Európskej únie bez dohody. Do odchodu ostrovnej krajiny z EÚ zostáva menej než šesť mesiacov a firmy stále nemajú potrebné informácie o tom, aké budú obchodné vzťahy medzi Londýnom a Bruselom po 29. marci 2019.

Nissan, ktorý vo svojom závode v meste Sunderland zamestnáva takmer 7000 ľudí, uviedol, že odchod krajiny z EÚ bez dohody bude mať "vážne dôsledky" pre celý britský výrobný priemysel. Japonská automobilka sa k výsledkom referenda z roku 2016 príliš nevyjadrovala, jej terajšie varovanie však poukazuje na rastúce obavy firiem pôsobiacich na britskom trhu.

"Aj my patríme k veľkým investorom v Británii, ktorí stále čakajú na jasné informácie o tom, ako budú vyzerať budúce obchodné vzťahy medzi Britániou a EÚ," uviedla automobilka vo svojom vyhlásení. Zároveň vyzvala zástupcov Európskej únie a Británie, aby začali spolupracovať s cieľom dosiahnuť riadený brexit, ktorý umožní pokračovanie vzájomne výhodného obchodu.

Ďalšie varovanie prišlo od RBS. Podľa jej šéfa Rossa McEwana hrozí britskej ekonomike v prípade nedohody pád do recesie. Ako uviedol, pre neistotu firmy obmedzujú investície a čím viac sa brexit blíži, tým aj samotná RBS je opatrnejšia v poskytovaní úverov, najmä maloobchodu a stavebným firmám.

Britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT) minulý mesiac varovalo pred nedohodou, ktorá by viedla k prechodu na pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V prípade zavedenia 10-percentných dovozných ciel a presunutia nákladov na zákazníkov by spotrebitelia v EÚ museli za autá z Británie zaplatiť v priemere o 3000 eur viac. Firmy sa navyše obávajú výrazného spomalenia dodávky tovarov v dôsledku zavedenia kontrol na hraniciach. Automobilkám by sa tak výrazne skomplikovala dodávka komponentov.