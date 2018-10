V Detve poklepali základné kamene spoločností Punch a ZF

dnes 15:46 -

Základné kamene dvoch investorov, ktorí budú pôsobiť v Priemyselnom parku Trstená v Detve, v stredu poklepali v spolu s detvianskym primátorom Jánom Šufliarskym zástupcovia belgickej spoločnosti Punch a nemeckej ZF. Pod Poľanou chcú zamestnať dohromady 550 ľudí.

"My ako mesto sme už podľa dohody začali s budovaním inžinierskych sietí," povedal pre TASR primátor Detvy. "Aktuálne sa pracuje na stavbe prípojky elektrickej energie a plynu. Takisto začína výstavba prístupovej komunikácie, chodníka, verejného osvetlenia a kanalizácie," dodal. Mesto by tieto práce malo ukončiť do konca roka. Závod, ktorý sa už dnes stavia, by mal byť dokončený do konca budúceho roka.

Hala na výrobu komponentov pre automobilový priemysel má vyrásť na ploche približne desiatich hektárov. Vlani v novembri detvianski poslanci schválili na tento účel odpredaj mestských pozemkov za viac ako 1,06 milióna eur. Investorovi však musí mesto podľa zmluvy postaviť približne kilometrovú prístupovú cestu, vrátane príslušnej infraštruktúry. Cena stavebných prác bola verejným obstarávaním vysúťažená na sumu 802.800 eur.

Spoločnosť Punch by mala začať s výrobou koncom roka 2019, zamestnať by mala 352 ľudí. V závode má navyše vzniknúť ešte ďalších viac ako 200 pracovných miest a to prostredníctvom nemeckej spoločnosti ZF, ktorá si má od firmy Punch časť výrobného závodu prenajať. Táto spoločnosť už robí niekoľko mesiacov v meste aj nábor pracovníkov. "Prvých 40 vybraných ľudí už absolvuje prax v ďalšom závode tejto spoločnosti v Leviciach," pripomenul primátor.

Súčasťou novej investície má byť aj priemyselný vývoj produktov a výrobných nástrojov, v rámci ktorého nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať aj so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.