Brexit bez dohody podľa Toyoty ovplyvní jej investičné rozhodnutia

Brexit bez dohody ovplyvní investičné rozhodnutia automobilky Toyota vo Veľkej Británii. Povedal to šéf Toyota Motor Europe Johan van Zyl. Konštatoval, že ak firma nebude schopná predávať na trhu EÚ bez ciel, poškodí to jej pôsobenie v Británii. Informuje o tom portál bbc.com. "Ak nastane niečo, čo má vplyv na konkurencieschopnosť výroby vo Veľkej Británii, určite to bude mať vplyv na budúce investičné rozhodnutia," povedal van Zyl pre BBC na parížskom autosalóne.

Toyota UK uviedla, že brexit bez dohody bude znamenať dočasné zastavenie výroby v jej závode Burnaston. Do závodu, ktorý produkuje značky Auris a Avensis pritom Toyota investuje 240 mil. libier (GBP) s cieľom vyrábať tam od konca tohto roka autá Corolla. Na otázku v súvislosti s budúcnosťou tohto závodu van Zyl odpovedal, že veľmi zlá dohoda o brexite ovplyvní rozhodnutia o investíciách. "Trh Veľkej Británie sám osebe nie je dostatočne veľký na odôvodnenie závodu takej veľkosti," konštatoval.