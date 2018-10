Banka Santander sa obáva dôsledkov neistoty spojenej s brexitom

dnes 16:16 -

Podľa banky sa táto neistota týka právneho a regulačného prostredia, v ktorom banka a jej divízie budú po odchode Británie z EÚ pracovať a môže výrazne ovplyvniť prevádzkové výsledky inštitúcie, jej finančnú kondíciu aj vyhliadky.



Blížiaci sa brexit, ako aj politická neistota v Brazílii, čo je najvýznamnejší trh pre banku Santander, preverí schopnosti nového šéfa banky Andreu Orcela. Toho Santander menoval do funkcie koncom septembra.



Vedenie inštitúcie prevezme Orcel v januári budúceho roka, pričom vystrieda Josého Antonia Alvareza. Orcel prichádza do Santanderu zo švajčiarskej banky UBS, konkrétne z pozície šéfa divízie investičného bankovníctva.



Od začiatku roka stratil Santander zhruba pätinu zo svojej hodnoty. Banka čelí tlakom v podobe nízkych úrokových sadzieb, najmä na domácom španielskom trhu, a navyše sa usiluje o presun z tradičného bankovníctva vo väčšej miere do digitálnej oblasti.