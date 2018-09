Pokles PMI v Európe

dnes 20:05 -

Piatok bol na makroekonomické dáta v Ázii chudobný. Najdôležitejšia správa prišla z Japonka a to výsledky medziročnej inflácie na úrovni 1,3 %, čo značí mierny nárast z predošlých 1,1 %. Tieto výsledky ale pre Japonskú centrálnu banku nebudú stačiť nakoľko cieľom je udržanie inflácie v strednodobom horizonte na úrovni tesne pod 2 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,82 %, Hang Seng Index +1,73 %, CSI 300 +3,03 %.

Na starom kontinente bol záver obchodného týždňa bohatší na makroekonomické dáta. Začalo sa s výsledkami HDP za druhý kvartál z Francúzska, ktoré dosiahli výšku 0,2 %. Výsledok bol v súlade s očakávaním. Pokračovalo sa vo vyhlasovaní indexu nákupných manažérov vo Francúzku kde výsledok v septembri dosiahol 52,5 čo je mierny pokles z augustových 53,5. V Nemecku tento index dosiahol úrovne 53,7 čo bolo mierne sklamanie nakoľko analytici predpokladali úroveň 55,7. A ako posledné bolo vyhlásené PMI za celú Európu kde bol pokles najmenší a to z augustových 54,6 na hladinu 53,3. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,81 %, CAC 40 +0,78 %, DAX +0,85 %.

Na Americkom kontinente prichádzali správy najme z Kanady. Hlavnou správou boli medzimesačné výsledky kanadskej inflácie na úrovni – 0,1 % čo bolo v súlade s prognózou. Výsledok medziročnej inflácie pre túto krajinu bol 2,8 %, čo bolo pozitívnym prekvapením, nakoľko sa čakalo že inflácia môže dosiahnuť 3%. Bank of Canada sa takto priblížila k svojmu cieľu a to ku 2 % v strednodobom horizonte. Ak by kanadská centrálna banka pokračovala naďalej vo zvyšovaní úrokových sadzieb môže sa jej tento cieľ ešte viac priblížiť. Kanada zverejnila aj ďalšie pozitívne správy a to maloobchodné predaje, ktoré dosiahli úrovne 0,9%. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,23 %, S&P500 -0,06 %, NASDAQ -0,51 %.