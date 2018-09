OECD znížila odhad rastu globálnej ekonomiky v rokoch 2018-19

dnes 12:16 -

Rast globálnej ekonomiky už má za sebou svoj vrchol, vzhľadom na prehlbujúce sa obchodné spory a turbulencie na rozvíjajúcich sa trhoch. Uviedla to vo štvrtok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej prognóze.

Podľa OECD tempo rastu globálnej ekonomiky dosiahne tento aj budúci rok 3,7 %.

To je síce mierne zrýchlenie oproti vlaňajším 3,6 %, ale v predchádzajúcej májovej prognóze ešte OECD počítala s expanziou svetovej ekonomiky v tomto roku o 3,8 % a v roku 2019 o 3,9 %. No vo štvrtok organizácia so sídlom v Paríži upozornila, že tempo jej rastu už prekonalo vrchol a začne sa spomaľovať.

Dôvodom je vývoj obchodu, ktorý bol v posledných rokoch motorom globálneho hospodárstva. Jeho rast sa tento rok spomalil na približne 3 % z 5 % v roku 2017, keďže napätie medzi Spojenými štátmi a ich hlavnými obchodnými partnermi ovplyvnilo dôveru a investície.

Napriek tomu, že Spojené štáty sú zdrojom obchodných treníc, ich ekonomické vyhliadky sú spomedzi najvyspelejších krajín OECD "najjasnejšie", a to vďaka zníženiu daní a vládnym výdavkom.

OECD ponechala svoju prognózu pre ekonomiku USA v tomto roku bez zmeny a očakáva jej rast o 2,9 %, ale znížila odhad pre budúci rok na 2,7 % z predchádzajúcich 2,8 %.

Skonštatovala tiež, že clá na dovoz do USA začínajú mať vplyv na najväčšiu svetovú ekonomiku. OECD odhaduje, že clá, ktoré už boli zavedené, zvýšia ceny na americkom trhu v priemere o 0,3 až 0,4 %, pričom ceny niektorých produktov môžu stúpnuť oveľa strmšie. Napríklad ceny práčok v období od marca do júla vyskočili až o 20 %, zatiaľ čo vývoz áut z USA do Číny klesol o 40 %.

Organizácia vo svojej správe ďalej uviedla, že slabšia mena doteraz pomohla Číne, ktorá nie je členom OECD, absorbovať vplyv vyšších amerických ciel. Ponechala preto prognózy jej rastu na úrovni 6,7 % pre tento rok a 6,4 % pre budúci rok.

Stúpajúce úrokové sadzby v USA a silnejší americký dolár spôsobili ťažkosti rozvíjajúcim sa ekonomikám, ako sú Argentína, Brazília a Turecko. OECD preto znížila svoje predpovede pre tieto tri krajiny.

Pokiaľ ide o eurozónu, slabší zahraničný dopyt znamená, že jej hospodárstvo pravdepodobne nepodá taký výkon, ako OECD očakávala ešte v máji. Znížila preto odhad rastu eurozóny v tomto roku na 2 % z 2,2 % a v budúcom roku na 1,9 % z 2,1 %.