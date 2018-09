MH očakáva v ďalších rokoch stagnáciu spotreby zemného plynu

dnes 13:16 -

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) očakáva stagnáciu spotreby zemného plynu na Slovensku. Podľa odhadov rezortu hospodárstva by sa v tomto roku malo spotrebovať 4,6 miliardy metrov kubických plynu. Také isté množstvo by sa malo spotrebovať aj v budúcom roku. Do roku 2022 by mala spotreba plynu na Slovensku klesnúť na úroveň 4,4 miliardy metrov kubických.

„Medzi faktormi, ktoré budú vplývať na úroveň spotreby, je možné uviesť priemernú ročnú teplotu ako aj pokračovanie realizácie rôznych opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou, ako napríklad zatepľovania budov, prípadne moderných technologických riešení pre budovy,“ uviedlo ministerstvo vo svojej správe. V segmente domácností bude mať podľa ministerstva na úroveň spotreby vplyv vývoj ceny plynu, ako aj dostupnosť alternatívnych palív. „Pozitívnu úlohu v oblasti cien môže zohrať konkurencia jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich na trhu,“ konštatovalo ministerstvo.

V minulom roku dosiahla spotreba zemného plynu 5,1 miliardy metrov kubických. Zhruba 98 % domácej spotreby plynu tvorí import. Domáca ťažba zemného plynu vlani prekročila 90 miliónov metrov kubických. „V dlhodobom horizonte sa predpokladá pokračovanie ťažby zemného plynu zo súčasných zdrojov s klesajúcim trendom. Zmeny do tohto trendu môžu priniesť len novoobjavené ložiská. Ťažené objemy však budú závisieť od rozsahu, charakteru a lokalizácie prípadných nových ložísk. Nezanedbateľným faktorom bude aj ekonomická náročnosť ťažby z takýchto ložísk,“ uzavrelo ministerstvo.