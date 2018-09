Američania chcú začať dodávať LNG do Nemecka najneskôr do štyroch rokov

dnes 11:01 -

Americké firmy predpokladajú, že s dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG) do Nemecka začnú najneskôr do štyroch rokov. Zvýši sa tak tlak na Rusko, ktoré sa na celkovom dovoze plynu zo strany Nemecka podieľa v súčasnosti 60 %. Uviedol to pre nemecký denník Bild námestník amerického ministra energetiky Dan Brouillette.

Ako povedal pre pondelkové vydanie Bildu, čo sa týka dodávok amerického LNG na nemecký trh, otázka nie je či, ale kedy. Americký prezident Donald Trump pred dvomi mesiacmi obvinil Nemecko, že v dôsledku vysokej závislosti od dovozu energií je v skutočnosti "zajatcom" Ruska. Zároveň vyzval Berlín, aby Nemci ukončili práce na projekte plynovodu Severný prúd 2 určeného na dodávky ruského plynu po dne Baltského mora do Nemecka.

Berlín toto obvinenie odmietol a oznámil, že je síce otvorený diverzifikácii svojich energetických zdrojov, ale nákup energií chce postaviť výhradne na ekonomických základoch. Brouillette, ktorý si je vedomý vyššej ceny amerického LNG, pre Bild povedal, že vstup dodávateľov z USA na nemecký trh stanoví ruskému Gazpromu cenový strop. "Pri americkom LNG Gazprom nebude môcť požadovať čo sa mu zachce," povedal Brouillette.

Americký veľvyslanec Richard Grenell pre denník uviedol, že nemecká kancelárka Angela Merkelová ubezpečila Trumpa o záujme Berlína nakupovať LNG od USA. Okrem Washingtonu záujem o dodávky LNG do Nemecka prejavil aj Katar.