Nasledujúcu krízu môže vyvolať obchodná vojna, ale aj rast úrokových sadzieb

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:28 -

Tak ako svetová ekonomika rastie, centrálne banky sa snažia sprísniť svoju menovú politiku. To by mohlo viesť k náhlemu "nedostatku likvidity" na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch, povedal Heenam Choi z Korea Investment Corporation na výročnom summite v Singapure. Nedostatok likvidity nastáva vtedy, keď sú ekonomické podmienky v krajine príliš obmedzené a krajina sa k pôžičkám dostáva čoraz ťažšie. Klesá spotreba menej sa investuje a nakoniec sa to odrazí na hospodárskom raste.

Korea Investment Corporation spravovala ku koncu minulého roka aktíva za približne 134,1 miliárd dolárov. Takéto portfólio znamená, že riadiaci tím štátneho investičného fondu musí pozorne sledovať zdravie globálnej ekonomiky. Úrokové sadzby USA sa už dvíhajú, centrálne banky po celom svete postupne upúšťajú od niektorých uvoľnených politík, ktoré boli prijaté počas a po finančnej kríze, asi pred desiatimi rokmi.

Hlavný ekonóm francúzskej banky Natixis, Patrick Artus, tvrdí, že ak by došlo k nečakane prudkému rastu sadzieb vo vyspelých krajinách, mohlo by to v nich vyvolať krízu verejného dlhu. K takémuto rastu by mohlo napríklad dôjsť kvôli vyšším inflačným tlakom a výsledkom by bol rastúci tlak na vládne rozpočty. Natixis v tejto súvislosti poukazuje na vývoj celkového vládneho dlhu v krajinách OECD. Miera vládneho zadlženia rástla prudko po roku 2012 a stabilizovala sa až do roku 2011.







"Okrem prísnejších hospodárskych podmienok sú tu aj neekonomické faktory: obchodná vojna, obchodný spor, geopolitické riziko, to všetko patrí na potenciálny zoznam faktorov ovplyvňujúcich globálne hospodárstvo," povedal Choi pre CNBC a dodal, že riešenie obchodného sporu medzi USA a Čínou nebude jednoduché. "V tejto otázke som trochu negatívny," povedal na margo zavedených ciel medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.





Čína je najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey a väčšina vyvážaných výrobkov je medziprodukt, ktorý Peking upravuje a predáva do zvyšku sveta. Choi si myslí, že ak bude obchodný spor eskalovať a čínske vývozy budú vážne ovplyvnené americkými tarifami, potom to nakoniec ovplyvní vývoz Južnej Kórey. V júli tamojší minister hospodárstva upozornil, že obchodná vojna by mohla mať "závažné dopady" pre hospodárstvo krajiny závislé na vývoze, ak by sa dopad rozšíril na svetový trh. Ministerstvo obchodu však uviedlo, že spor by mohol mať pozitívny aj negatívny vplyv na Južnú Kóreu, pretože niektoré čínske tovary, ktoré sú vystavené zvýšenému clu, môžu byť nahradené kórejským exportom.



Washington a Peking už zaviedli clo na tovar za 50 miliárd dolárov. USA zvažujú aj dodatočné clá, Čína už varovala, že to vyvolá odvetné opatrenia.

Napriek tomu, desať rokov po globálnej finančnej kríze, Choi povedal, že svetová ekonomika je vo všeobecnosti bezpečnejšia ako predtým a že krajiny sú lepšie pripravené riešiť prípadný pokles. Choi poukazuje najmä na rozvíjajúce sa trhy, ktoré strávili väčšinu času za posledné desaťročie zavádzaním štrukturálnych reforiem s cieľom posilniť vlastné ekonomiky. "Aj keď je len málo krajín, ktoré nie sú odolné vonkajším šokom... rozvíjajúce sa trhy sú na niečo také dobre pripravené," dodal.

Problémy by mohlo vyvolať aj to, ak by dolár stratil svoju výnimočnú pozíciu vo svetovej ekonomike, prestal fungovať ako rezervná mena a Spojené štáty by následne boli donútené k eliminácii svojich vonkajších deficitov.



V neposlednom rade analytici upozorňujú aj na súčasný vývoj v Taliansku, ktorý ukazuje, že trhy sú stále citlivé vo vzťahu k periférii eurozóny, a najmä v oblasti vládnych financií. Ak by sa dospeli k záveru, že tie sú v niektorej z týchto krajín neudržateľné, mohlo by to znamenať vážnejšie problémy.