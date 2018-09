Taliansky populista každé ráno kontroluje finančné trhy

Zdroj: CNBC

"Každé ráno, ešte predtým, než zavolám svoje deti, skontrolujem spready," povedal Salvini, vodca pravicovej strany Liga. Korelácia medzi talianskym a nemeckým trhom dlhopisov (spread) sa často interpretuje ako ukazovateľ strachu. Dlhopisové trhy boli obzvlášť zraniteľné kvôli talianskej politike od marcových parlamentných volieb. Výnosy talianskeho štátneho dlhu vzrástli v lete o približne 41 % v dôsledku rastúcich obáv, že nová populistická koaličná vláda zvýši v roku 2019 verejné výdavky.

Salvini povedal, že vláda bude čeliť trhovým útokom a znižovaniu dlhu počas týchto napätých pohybov na trhu. Koncom augusta agentúra Fitch znížila rating pre výhľad talianskeho hospodárstva, Standard and Poor's má aktualizovať svoje stanovisko ohľadom krajiny budúci mesiac.

"Hovoril som s niektorými ekonómami o korelácii medzi politickými vyhláseniami a spreadom a viem, že sú to rôzne dynamiky," povedal Salvini na tlačovej konferencii v Taliansku. "Ale viete, je lepšie sa uistiť, ako ľutovať. Môžem zaručiť, že urobíme všetko preto, aby sme splnili vonkajšie predpisy," povedal na margo splnmenia európskych fiškálnych pravidiel.





Taliansko sa dostalo do centra pozornosti, pretože na základe predvolebných sľubov zo strany dvoch zvolených strán by sa mohlo ustúpiť od zníženie verejného dlhu. To je kľúčové pre trhy, pretože Taliansko má druhú najvyššiu zadlženosť v eurozóne, na úrovni 130 % hrubého domáceho produktu a akékoľvek pochybnosti v treťom najväčšom hospodárstve menovej únie by sa mohli potenciálne rozšíriť aj do zvyšku bloku.

Salviniho ubezpečenia spolu s nedávnymi pripomienkami ministra hospodárstva Giovanniho Tria, že rozpočet na rok 2019 bude rešpektovať pravidlá európskeho deficitu, upokojili niektoré obavy na trhu. V dôsledku toho bol výnos na 10-ročnom talianskom dlhopise o niečo nižší, v pondelok ráno na úrovni 2,86 percenta.