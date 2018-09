Vystúpenie Talianska z únie by si vyžiadalo najväčšiu rekapitalizáciu bánk všetkých čias

Zdroj: CNBC

Talianska koaličná vláda je pripravená predložiť svoj rozpočet na rok 2019 budúci mesiac a stanoviť svoje hospodárske a finančné plány na nasledujúci rok. Investori túto udalosť napäto sledujú, ak by sa talianski euroskeptickí lídri aj naďalej držali sporného plánu výdavkov, zhoršilo by to rastúci deficit krajiny a predstavovalo ďalší masívny dlhový balík. "Ak by sa Taliani rozhodli opustiť EÚ, malo by to značný dopad pre európsky aj svetový bankový systém. To by mohlo vyvolať najväčšiu rekapitalizáciu bánk, väčšiu ako v USA v roku 2008," uviedol Jim McCaughan, generálny riaditeľ spoločnosti Global Investors. "Ale pri pohľade na verejnú mienku v Taliansku, tá zostáva proeuróspka, ak sa nič nezmení, myslím, že sa krajina vyhne takémuto napätiu," dodal.





Rekapitalizáciou sa reštrukturalizuje majetok voči dlhu, aby sa stabilizovala kapitálová štruktúra. Výsledkom má byť viac hotovostných rezerv. Rekapitalizácia môže znamenať poskytnutie ďalších kvalitných pôžičiek, z ktorých zisky vyrovnajú straty zo zlých pôžičiek, čo je v prostredí recesie veľmi náročné. Získať peniaze môže banka aj vydávaním akcií alebo predajom aktív. Ak sa banky nedokážu rekapitalizovať samé, zasiahne štát. V čase finančnej krízy, ako napríklad tej v roku 2008, môžu vlády zasiahnuť aj v prípade spochybnenia solventnosti bánk, či širšieho hospodárskeho systému.

Taliansku sa v posledných 18 rokoch nepodarilo v menovej únii ekonomicky etablovať. Odhalenie talianskych hospodárskych politík a prognóz rastu pre rok 2019 bude pravdepodobne kľúčovým momentom populistickej vlády, zloženej z pravicovej strany Liga a ľavicového hnutia Piatich hviezd. Taliansko je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny a prípadný hospodársky kolaps Ríma by mohol poškodiť celkovú finančnú a politickú stabilitu regiónu. Pred konečným rozpočtom Talianska na rok 2019 niektorí talianski zákonodarcovia vyzvali aj na prípravu takzvaného "Plánu B" - s odkazom na prípravu odchodu z eura.