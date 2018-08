Britská automobilka Aston Martin plánuje vstúpiť na londýnsku burzu

dnes 18:01 -

Britský výrobca luxusných áut Aston Martin plánuje vstup na londýnsku burzu, čo by znamenalo úspešné dokončenie ozdravného procesu pre kedysi dlhodobo stratovú firmu.

Spoločnosť, ktorú založili pred 105 rokmi a ktorú vo svete preslávil najmä fiktívny agent James Bond, by sa tak po rokoch stala prvou britskou automobilkou, ktorá vstúpila na burzu. Ako uviedli nemenované zdroje pre agentúru Reuters, prvotná ponuka akcií by mohla spoločnosť ohodnotiť až na 5 miliárd libier (5,51 miliardy eur). Automobilka dúfa, že vstup na burzu sa jej podarí zrealizovať ešte tento rok.

Aston Martin až sedemkrát vo svojej histórii oznámil bankrot a vlani zaznamenal prvý zisk od roku 2010. V stredu firma zverejnila výsledky za 1. polrok tohto roka, pričom vykázala rast tržieb o takmer desatinu a upraveného zisku EBITDA o viac než desatinu.

Ako spoločnosť uviedla, tržby dosiahli 445 miliónov libier. Medziročne to predstavuje rast o 8 %. Upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 14 % na 106 miliónov libier.

Čo sa týka pripravovaného odchodu Británie z Európskej únie, vedenie Aston Martin sa tohto kroku neobáva. Firma predáva v EÚ približne 25 % svojej produkcie, pričom jediný závod má v anglickom meste Gaydon. Na budúci rok plánuje uviesť do prevádzky druhý závod, a to vo Walese.

Ako povedal pre Reuters výkonný riaditeľ firmy Andy Palmer, brexit by automobilku nemal výraznejšie ovplyvniť. Možného zavedenia ciel sa rovnako neobáva. "Ak sa zavedú clá smerom do Európskej únie, tie vykompenzujú clá na dovoz áut do Británie. Na jednej strane tak môžeme stratiť časť trhu EÚ, na druhej však zvýšime svoj podiel v Británii," povedal Palmer.

Výrobcovia luxusných áut sa viac obávajú prípadného zavedenia colných kontrol než dovozných ciel. Sú presvedčení, že určité zvýšenie cien v dôsledku dovozných ciel ich zákazníci nebudú mať problém zvládnuť.